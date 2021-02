San Valentín deja un sueldazo de 2.000 euros al mes en Manises con el cupón de la ONCE

Vendedor Cupón ONCE

VALÈNCIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este domingo, dedicado a San Valentín, ha dejado un sueldazo de 2.000 euros al mes en Manises (Valencia), según ha informado la entidad en un comunicado.

Enrique José González Mas es el vendedor que ha repartido el cupón, premiado con 2.000 euros al mes durante 10 años, en el sorteo. Desde su punto de venta, en el mercado municipal Los Pinos (Manises), ha mostrado su alegría por este gran premio: "Estoy muy emocionado por haber repartido este Sueldazo a algún vecino de Manises. Siento todos los días el afecto de mis vecinos y de mis compañeros de trabajo. Es el mejor trabajo de mi vida".



La ONCE ha celebrado San Valentín con su Cupón Fin de Semana de ayer domingo, 14 de febrero, con una campaña de regalos para el Día de los Enamorados y el eslogan 'El amor siempre gana'.



Además, en Villarreal, la vendedora ONCE Antonia Soriano López ha vendido un cupón premiado a las cinco cifras, con 25.000 euros, con el sorteo Cuponazo del viernes 12 de febrero.



El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.

Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. O 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Así mismo, se pueden adquirir a través de la página web y en establecimientos colaboradores autorizados.