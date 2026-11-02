Sánchez retoma la precampaña del PSOE para el 29N con un acto este viernes en la ciudad de València

Archivo - El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante la inauguración del 15º Congreso Nacional del PSPV - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, retomará este viernes la precampaña de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre con un acto en la ciudad de València, tras la suspensión de todas las citas electorales a raíz del accidente ferroviario de Urda (Toledo) de la pasada semana, según han confirmado a Europa Press fuentes de la formación.

Este acto será "abierto" y reunirá "a todo el partido", a la militancia y a "toda la gente que se quiera sumar", transmiten estas mismas fuentes, que subrayan que la idea que manejan en el PSOE es demostrar que, aunque el tono de la campaña "vaya a cambiar" tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en la provincia de Toledo, "la fuerza" de los socialistas "sigue siendo la misma". La cita será por la tarde, en la capital valenciana, en un espacio todavía "por concretar".

En cualquier caso, se espera la asistencia de los cabezas de lista del PSPV al Congreso por las provincias de Valencia, Castellón y Alicante, Pilar Bernabé, María Jiménez y Toni Francés, así como de los candidatos al Senado, encabezados por Juan Antonio Sagredo en Valencia, y también de la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, entre otros cargos socialistas.

La última vez que el presidente del Gobierno visitó la provincia de Valencia fue el pasado 20 de octubre, cuando se trasladó a Oliva tras las lluvias provocadas por la dana Adam. Desde allí anunció que el Consejo de Ministros aprobaría la declaración de zona catastrófica para los municipios damnificados, así como que el Estado facilitaría recursos económicos en la reconstrucción y agilizaría la contratación "para que se recupere cuanto antes la normalidad".

Dos días después de la cita preelectoral en la ciudad de València, Pedro Sánchez participará --el domingo-- en otro acto de precampaña en Bilbao. En principio, Vitoria iba a ser la primera capital vasca en la que Sánchez iba a protagonizar un mitin, bajo el lema 'La Fuerza de la gente'. Sin embargo, este acto se canceló tras el siniestro de Toledo, al igual que el resto de convocatorias preelectorales.

El pasado 17 de octubre el presidente del Gobierno y aspirante a la reelección arrancó su precampaña de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre en la localidad madrileña de Fuenlabrada. Con posterioridad inició una gira por diferentes puntos de España, que quedó interrumpida el 28 de octubre.