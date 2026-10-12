La Conselleria de Sanidad adjudica las obras de la nueva Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital La Fe, en València. - GENERALITAT VALENCIANA

VALÈNCIA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha resuelto la adjudicación del contrato de obras para la construcción de la futura Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) que se ubicará de forma anexa al área de Urgencias del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Esta actuación, que cuenta con una inversión total de 4.054.649 euros, permitirá disponer de un espacio altamente especializado para la atención de patologías como las fiebres hemorrágicas virales -- entre ellas las causadas por los virus del Ébola, Marburg o Lassa--, así como otros agentes infecciosos de especial riesgo, incluida la tuberculosis multirresistente, ha destacado la administración autonómica.

Asimismo, ha indicado que una vez completados los trámites administrativos preceptivos y formalizado el contrato, las obras podrán de esa nueva unidad podrán comenzar en las próximas semanas, con un plazo de ejecución previsto de 16 meses.

La nueva infraestructura se construirá en la zona sur del complejo hospitalario de La Fe, entre Urgencias y el Banco de Sangre, en un edificio de dos plantas con unos 500 metros cuadrados de superficie.

El diseño de esta nueva unidad prioriza la total independencia del circuito asistencial general, para que su actividad no interfiera en el funcionamiento habitual del hospital.

La instalación incorporará medidas avanzadas de bioseguridad equivalentes a los estándares hospitalarios más exigentes para el manejo de enfermedades infecciosas graves, ha señalado la Generalitat. Entre ellas hay sistemas de presión negativa en las habitaciones de aislamiento, filtración absoluta del aire mediante filtros HEPA de alta eficiencia, así como circuitos diferenciados de acceso y salida para profesionales y pacientes.

Además, contará con esclusas de seguridad para la colocación y retirada de equipos de protección individual (EPI), garantizando la protección de los profesionales sanitarios.

LABORATORIO ESPECIALIZADO

En paralelo a la licitación, La Fe ya está adquiriendo equipamiento de laboratorio especializado para esa nueva unidad. En concreto, se trata de un analizador de gases en sangre, un analizador bioquímico automático y un analizador de hematología.

Estos dispositivos están específicamente destinados a realizar diagnóstico en el punto de atención y evitar el traslado de muestras biológicas altamente infecciosas a los laboratorios generales, con la finalidad última de minimizar el riesgo de transmisión accidental a terceros y proteger la integridad de los profesionales, ha agregado la administración valenciana.