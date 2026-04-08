Reunión entre el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, la concejal de Urbanismo, Teresa Pozuelo, y directores generales de la Conselleria de Sanidad - AYUNTAMIENTO RIBA-ROJA

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad avanza en los trámites para la construcción del nuevo centro de salud de Riba-roja de Túria (Valencia), una infraestructura sanitaria que contará con un presupuesto de más de 8,3 millones de euros.

El director general de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras, Pedro López, y el director general de Atención Primaria, Carlos Momparler, se han reunido con el alcalde de Riba-roja, Robert Raga, a quien han trasladado que ya se ha aprobado la primera fase de redacción del proyecto, es decir, el estudio informativo, que engloba el plan funcional y el diseño de la estructura del futuro centro, así como la distribución de los servicios asistenciales, tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

Los directores generales de la Conselleria de Sanidad han indicado que está previsto que durante este mes se apruebe el proyecto básico y que posteriormente se solicitará la licencia de obras al Ayuntamiento. En este sentido, han subrayado la voluntad de avanzar en las distintas fases de tramitación con la finalidad de que tras el próximo verano se liciten las obras para que se inicien en 2027.

Los representantes de ambas administraciones se han reunido para coordinar las actuaciones urbanísticas y agilizar así los trámites para la construcción de un nuevo centro de salud que responda al crecimiento de población y a las necesidades sanitarias del municipio.

De esta manera, desde la Conselleria se está trabajando de "forma constante" para avanzar en las distintas fases de tramitación, de manera que está previsto que tras el próximo verano se liciten las obras para que se inicien en 2027.

NUEVO CENTRO DE SALUD DE RIBA-ROJA

El nuevo centro de salud de Riba-roja, que supondrá una inversión de 8,3 millones de euros, contará con una amplia cartera de servicios asistenciales, lo que permitirá responder a la demanda asistencial actual de la ciudadanía de este municipio, que además en determinadas épocas del año registra una mayor afluencia de población debido a las zonas residenciales.

Así, el nuevo centro de salud dispondrá de un Área de Medicina de Familia con diez consultas médicas y otras diez de Enfermería, además de un Área de Pediatría con tres consultas de Pediatría y dos de enfermería pediátrica

Asimismo, dispondrá de un Área de Extracciones y Tratamientos, con cuatro salas destinadas a extracciones, tratamientos, pruebas diagnósticas y Cirugía Menor. Por otro lado, contará con Punto de Atención Continuada, Atención a la Mujer, Área de Rehabilitación con gimnasio y Trabajo Social.

En concreto, el nuevo centro de salud de Riba-roja de Túria contará con una superficie construida de unos 3.025 metros cuadrados aproximadamente, y supondrá un refuerzo asistencial para el actual centro de salud de la localidad.

De esta manera, la puesta en funcionamiento de este nuevo centro sanitario va a suponer una ampliación de los recursos asistenciales, lo que permitirá ofrecer una mejor calidad asistencial a la ciudadanía de Riba-roja de Túria, que se beneficiarán a su vez de unas instalaciones sanitarias modernas y dotadas con el mejor equipamiento.

Por su parte, Robert Raga ha valorado positivamente la reunión: "Hemos conseguido avances significativos y compromisos importantes por parte del responsable de Infraestructuras Sanitarias respecto a la ejecución del nuevo centro de salud, cuyas obras comenzarán el próximo año".

Raga ha insistido en la necesidad de dotar al nuevo centro de salud de un punto SAMU permanente para dar cobertura de atención sanitaria urgente. Actualmente, la espera de una ambulancia ronda los 25 minutos, ha apuntado, lo que supone, a su juicio, un "agravio comparativo" respecto a otros municipios de similares características dentro de la Comunitat Valenciana.

"Esta carencia se ve agravada por la extensión del término municipal, la dispersión de núcleos de población con 12 urbanizaciones y la población de Loriguilla y el incremento progresivo de la demanda asistencial", ha resaltado.