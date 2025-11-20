Sanidad cierra puntualmente Pediatría y Primaria de La Coma tras la agresión a una sanitaria que deja dos detenidas

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha cerrado de forma "transitoria" los servicios de Pediatría y de Medicina Familiar y Comunitaria del centro de salud de La Coma, en Paterna (Valencia), tras las últimas agresiones sufridas por sanitarios, hasta tener "una solución estructural" que garantice la seguridad de personal y pacientes. Hasta entonces, esta atención se derivará al Centro de Salud Clot de Joan.

Así, lo ha confirmado este jueves en declaraciones a Europa Press el conseller, Marciano Gómez, que ha anunciado que ha solicitado mantener una reunión la próxima semana con la Policía Nacional, la Policía adscrita a la Generalitat y la Policía Local para analizar refuerzos en la seguridad. Fuentes del Ayuntamiento de Paterna han señalado que se ha reforzado la presencia de la Policía Local, que ya se estaba haciendo.

Agentes de la Policía Local de Paterna detuvieron este miércoles a dos mujeres acusadas de los delitos de amenazas y atentado a una médico de este centro, según han informado fuentes policiales. Esta jueves está señalada la celebración de un juicio rápido y Sanidad ha pedido a la Abogacía de la Generalitat que se persone en el caso. Esta agresión se suma a la registrada hace unas semanas a una enfermera en la calle que estaba realizando visitas domiciliarias.

Las dos doctoras y la enfermera del centro no han acudido al centro este jueves, lo que ha obligado a cerrar el servicio de Atención Primaria que se derivará a El Clot, donde ya se prestaba el de Pediatría. Siguen abiertas las unidades de Salud Mental y Condutas Adictivas.

"CASO REITERADO DE INSEGURIDAD"

En ese sentido, Gómez ha recalcado que el barrio de La Coma tiene "un problema real de seguridad" y ha recordado que este centro de salud ya cerró en 2023. "Lo sucedido ayer no es un caso aislado, es un caso reiterado de la inseguridad ciudadana que existe en este barrio", ha señalado.

Gómez ha señalado que ayer ya habló con el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, y que va a solicitar una reunión conjunta con la Policía Nacional, Autonómica, y Local porque es "muy importante no solo la seguridad del personal sanitario, sino la de los propios pacientes que pueden estar ahí cuando se produce un altercado".

"Tenemos que resolver este problema de una vez por todas, porque además, si no, podemos tener un problema real", ha apuntado. Así, ha señalado que la conselleria ya tiene problemas para poder cubrir Pediatría en este centro y con este episodios de inseguridad es "lógico, lícito y legítimo" que el personal sanitario "tengan problemas para ir".

Gómez ha recordado que hay dos vigilantes jurados en el centro y un arco de seguridad "y aún así pasan estos incidentes, no solo dentro también fuera, como se ven en las fotos cómo arremete contra un coche", ha apuntado, en alusión al último suceso de este miércoles.

Al respecto, ha recalcado que la Conselleria de Sanidad tiene "un protocolo de agresiones para velar por la seguridad física y psicológica de todos nuestro personal, por lo que en tanto en cuanto no se garantice la seguridad vamos a tener cerrado el centro en la parte de medicina familiar y comunitaria y pediatría porque no es un caso aislado, es un caso claramente estructural y requiere de tratamiento estructural", ha apostillado.

SITUACIÓN "INTOLERABLE"

El sindicato CESM ha pedido el cierre del consultorio hasta que se arbitren medidas de protección porque es "intolerable" que los profesionales sanitarios desarrollen "su labor bajo riesgo físico constante, miedo y ausencia de protección adecuada" y ha exigido "medidas reales y efectivas, no promesas". "Es obligación de la Conselleria de Sanidad garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores", ha apuntado.

En ese sentido, ha señalado que estos hechos "no constituyen casos aislados, sino la manifestación de un problema sostenido en el tiempo que requiere una intervención inmediata por parte de la Administración".

Así, ha apuntado que el cierre temporal del centro en 2023 "parece que no han sido suficientes para trasladar a la población la importancia de mantener la seguridad de los profesionales que les atienden en el consultorio".

Por ello, urge a Sanidad, al Ayuntamiento de Paterna y a las fuerzas y cuerpos de seguridad el refuerzo inmediato de la seguridad en el centro incrementando el personal de vigilancia de "forma permanente: "No es suficiente la seguridad privada, es imprescindible la presencia permanente de efectivos de la Policía Nacional o de la Guardia Civil".

Además, pide protección efectiva durante las visitas domiciliarias con acompañamiento policial en desplazamientos a todos los domicilios de la zona, por cualquier causa o distancia y la asistencia integral a los profesionales agredidos: apoyo psicológico, jurídico y administrativo garantizado de manera inmediata y seguimiento exhaustivo de las denuncias en el marco del Plan Integral de Prevención de Agresiones.

Asimismo, pide reforzar las campañas de sensibilización dirigidas a la población recordando que agredir a personal sanitario es un delito. "No vamos a permitir que se normalicen las agresiones", ha apostillado.

MOCIÓN DEL PSPV

Precisamente, antes de conocerse la agresión, el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Paterna anunció la presentación de una moción al pleno de noviembre en la que proponen reforzar la seguridad del Centro de Salud de La Coma mediante la intervención del Cuerpo de Policía Autonómica, "con el fin de proteger al personal sanitario y mejorar las condiciones del servicio en este consultorio del barrio".

En la moción presentada, los socialistas subrayan que el Ayuntamiento de Paterna "lleva años impulsando diferentes medidas para apoyar el funcionamiento del centro de salud, como la reclamación de más personal facultativo, la búsqueda activa de profesionales a través de la Agencia de Colocación municipal, la coordinación con la Comisión de Salud de La Coma, y múltiples actuaciones en materia de seguridad, incluidos los acompañamientos de la Policía Local en asistencias domiciliarias".