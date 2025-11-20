Condenadas a 120 euros de multa y alejamiento las dos detenidas por amenazar a sanitarias del centro de salud de La Coma

Archivo - Centro de salud de La Coma de Paterna (Valencia) - GOOGLE MAPS - Archivo

VALÈNCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La magistrada de guardia, titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Paterna (Valencia) ha condenado al pago de 120 meses de multa y una prohibición de acercamiento durante seis meses a las dos mujeres detenidas este miércoles por amenazar a sanitarias del centro de salud del barrio de La Coma, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Las diligencias urgentes incoadas se han transformado en un juicio inmediato por delito leve en el que ha habido un acuerdo entre las partes: Fiscalía, defensas y la Abogacía de la Generalitat.

En virtud de ese acuerdo de conformidad, la magistrada de guardia de este juezgado ha condenado a ambas acusadas como autoras de un delito leve de amenazas a sendas penas de un mes de multa con cuota diaria de cuatro euros.

Además, como pena accesoria, la sentencia les impone seis meses de prohibición de acercarse a menos de 100 metros, tanto directamente como por personas interpuestas, a las dos médicas y a la enfermera denunciantes, a sus domicilios y lugares de trabajo.

Del mismo modo, tienen prohibido durante esos seis meses cualquier comunicación con las denunciantes tanto por sí mismas como por personas interpuestas, según el TSJCV.

La Conselleria de Sanidad ha cerrado de forma "transitoria" los servicios de Pediatría y de Medicina Familiar y Comunitaria del centro de salud de La Coma tras las últimas agresiones sufridas por sanitarios, hasta tener "una solución estructural" que garantice la seguridad de personal y pacientes, según ha informado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez. Hasta entonces, esta atención se derivará al Centro de Salud Clot de Joan.