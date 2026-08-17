Sanidad decreta aviso rojo por calor para este lunes en municipios de 14 comarcas de la Comunitat Valenciana

Archivo - Un termómetro indica una temperatura de 40ºC - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha decretado el riesgo alto/rojo por calor para este lunes en municipios de 14 comarcas de la Comunitat Valenciana, en el marco del programa de prevención y atención a los problemas de salud derivados de altas temperaturas y conforme a las predicciones disponibles. Además, localidades de otras 17 comarcas están en riesgo medio/nivel naranja.

Concretamente, el aviso rojo afecta a municipios en las comarcas del Camp de Morvedre, El Camp de Túria, El Valle de Cofrentes-Ayora, La Canal de Navarrés, La Costera, La Hoya de Buñol, La Ribera Alta, La Ribera Baixa, La Safor, La Vall d'Albaida, L'Horta Nord, L'Horta Sud, Los Serranos y València.

Por su parte, en riesgo medio/nivel naranja permanecen municipios en las comarcas de l'Alt Millars, El Alto Palancia, El Baix Maestrat, El Baix Segura/La Vega Baja, El Baix Vinalopó, El Vinalopó Mitjà, Els Ports, La Marina Alta, La Marina Baixa, La Plana Alta, La Plana Baixa, L'Alacantí, L'Alcoià, L'Alt Maestrat y L'Alt Vinalopó.

Ante episodios de calor extremo, la Conselleria de Sanidad incide en la importancia de proteger la salud y seguir las recomendaciones preventivas y recuerda la importancia de seguir las recomendaciones básicas como beber abundante agua, evitar la exposición directa al sol entre las 12.00 y las 17.00 horas, hacer deporte en las horas de menos calor o mantener la vivienda fresca y ventilada.

Además, recuerda que es importante comer ensaladas, frutas y verduras, utilizar cremas protectoras y proteger a personas mayores o vulnerables. Por otro lado, ante un posible golpe de calor hay que llamar al 112. Toda esta información está publicada en la página web de Sanidad y se difunde a través de sus redes sociales.

En este sentido, Sanidad aconseja tamién a la ciudadanía estar bien informada sobre el nivel de riesgo para la salud que hay cada día durante estos meses de verano y consultar los avisos que se emiten a través del sistema de alerta temprana del Programa de Prevención y Atención a los Problemas de Salud derivados de las Altas Temperaturas, que son difundidos a través de los canales oficiales. Este programa estará activo hasta el 30 de septiembre, salvo que las condiciones meteorológicas impliquen su modificación.

La finalidad de este programa es proteger la salud de las personas y reducir la morbimortalidad atribuible a episodios de calor extremo. Para garantizar que esta información llegue a toda la ciudadanía, se han establecido canales de comunicación y coordinación entre los distintos organismos implicados.

Los niveles de riesgo se muestran representados en diferentes colores: nivel 0 o ausencia de riesgo (verde), nivel 1 o bajo riesgo (amarillo), nivel 2 o riesgo medio (naranja) y el nivel 3 o riesgo alto (color rojo). Desde la Conselleria de Sanidad se emiten avisos cuando se determinan niveles de riesgo naranja y rojo, como es el caso de este lunes.