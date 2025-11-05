Sanidad detecta un brote de sarna en una residencia de Catral (Alicante) con 14 casos confirmados

ALICANTE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad ha detectado un brote de sarna en una residencia del municipio alicantino de Catral con 14 casos confirmados por el momento.

El brote, que se considera como tal a partir de dos casos o más, se declaró el pasado 29 de octubre por el diagnóstico de una trabajadora y un familiar de ella. Tras la revisión de los residentes, se detectaron 12 casos más.

Así, se ha recomendado tratamiento a siete de los 19 empleados de la residencia por contacto estrecho con los afectados y por el momento no está confirmado que también tengan serna. El Centro de Salud Pública de Orihuela lleva el seguimiento del brote, según han informado fuentes de la Conselleria de Sanidad consultadas por Europa Press.

Desde la administración autonómica han recalcado que la sarna es una infestación cutánea causada por un ácaro microscópico llamado 'Sarcoptes scabiei'. Aunque puede resultar molesta por el picor intenso que produce, "no se trata de una enfermedad grave ni peligrosa".

Sanidad ha recordado que la sarna "se transmite por contacto directo y prolongado con la piel de una persona infestada, por lo que solo suele afectar a convivientes o contactos muy cercanos".

También ha indicado que "el tratamiento es sencillo y generalmente eficaz", ya que "consiste en la aplicación de una crema o loción específica que elimina el ácaro y sus huevos". Además, ha detallado que hay opciones de tratamiento oral.

"Con las medidas adecuadas de higiene y tratamiento simultáneo de las personas afectadas y sus contactos, la sarna se controla con cierta rapidez. Es importante recordar que la infestación no está relacionada con la falta de limpieza personal y que una detección temprana y el seguimiento de las indicaciones sanitarias garantizan una resolución completa sin complicaciones", ha apuntado.

Finalmente, la Conselleria de Sanidad ha señalado que, "en cualquier caso, todos los años se registra algún brote de sarna en lugares donde hay convivencia de mucha gente".