Sanidad elabora seis guías de hábitos saludables para reforzar la educación grupal en Atención Primaria - GVA

VALÈNCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha elaborado seis Guías de Atención Comunitaria de educación para la salud con el objetivo de potenciar las actividades grupales en los centros de Atención Primaria orientadas a fomentar hábitos saludables entre la ciudadanía.

Las guías, que son fruto del trabajo conjunto de las direcciones generales de Atención Primaria y de Salud Pública, están disponibles en la página web de la Conselleria de Sanidad. En concreto se trata de guías relacionadas con la alimentación, la práctica de la actividad física, el bienestar emocional en mujeres, el autocuidado en personas cuidadoras, el abordaje del tabaquismo y sobre educación maternal.

En este sentido, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha explicado tras su visita a la XIX Feria de la Salud de Valencia este sábado, organizada por la Asociación Valenciana de Estudiantes (AVEM), que se trata de "unas herramientas de gran utilidad diseñadas para orientar sobre cómo llevar a cabo actividades grupales en los centros de Atención Primaria para fomentar la importancia del cuidado de la salud y de establecer estilos de vida saludables con el fin de prevenir posibles enfermedades".

"En la Conselleria tenemos un compromiso firme con la defensa y el impulso de las políticas preventivas porque la prevención es salud y las acciones en grupo que se promueven desde Atención Primaria generan salud colectiva y, precisamente, una población sana es un buen indicador de una sociedad moderna", ha subrayado.

Igualmente, Gómez ha indicado que "la Atención Primaria y Comunitaria juega un importante papel en la educación para la salud de la ciudadanía, ya que es donde el paciente establece el primer contacto con la sanidad y en la que los profesionales están más próximos al paciente y a su entorno familiar y social".

"Desde la Conselleria pretendemos facilitar esa labor educativa en el cuidado de la salud que ejerce el personal de Atención Primaria y potenciar acciones comunitarias que permitan avanzar hacia una sociedad más sana que sea consciente de la importancia que tienen los estilos de vida en la salud de cada uno", ha insistido.

Por último, Gómez se ha referido a "la importancia de poner a disposición de los profesionales de los centros de salud guías o protocolos para homogeneizar y unificar los criterios, en este caso para la realización de las actuaciones grupales de salud comunitaria".

Estas guías forman parte de la Estrategia de Salud Comunitaria que se implantó en octubre de 2023 y cuenta con la implicación de más de 1.600 profesionales.

XIX FERIA DE LA SALUD

La XIX Feria de la Salud bajo el lema 'Comienzos saludables, futuros esperanzadores', ha reunido a más de 400 estudiantes Medicina, Odontología, Farmacia, Logopedia, Psicología, Fisioterapia, Nutrición y Dietética, Óptica y Optometría, así como de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Los voluntarios han montado 35 carpas temáticas, en los Jardines del Túria de València, en las que han ofrecido actividades para todas las edades e información sobre diversos ámbitos de la salud.

En su visita a la feria, el conseller, en declaraciones a los medios, ha destacado que la feria es importante por dos motivos: "En primer lugar, por la capacidad que tienen los estudiantes de todas las ciencias de salud de montar, unirse y planificar una feria para poder ayudar a los ciudadanos y, en segundo, cómo ayudan a los ciudadanos con políticas de medicina preventiva y de medicina comunitaria".

"Me parece que es muy necesario y que denota que esta juventud sabe qué quiere, cómo lo quiere y cómo lo tiene que conseguir", ha añadido.

Por su parte, la presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (Icomv), Mercedes Hurtado, ha resaltado que el evento está organizado con "mucho cariño" por los estudiantes: "Todos los años viene una representación de AVEM al Colegio de Médicos para pedirnos una ayuda económica, porque todo tiene un gasto, y nosotros les ayudamos de todo corazón y, además, ponemos un 'stand' para divulgar lo que es un colegio profesional".

"Estos estudiantes de medicina van a ser compañeros míos, compañeros nuestros, son los futuros médicos valencianos y hay que cuidarles e informarles del futuro profesional que tienen", ha subrayado Hurtado.

Además, ha apuntado que la profesión de medicina está "atravesando momentos duros". "Esperamos que mejore, que se reconozcan los médicos como se nos tiene que reconocer y que los estudiantes que vienen ahora con tanta fuerza, puedan desarrollar su vocación en pro y en bien de toda la población", ha añadido.

Igualmente, la presidenta de AVEM, Ángela Soria, ha dedicado unas palabras para inaugurar la feria: "Hoy no inauguramos solo una feria sino que inauguramos un espacio de encuentro entre la ciencia, la sociedad, el reconocimiento y la vida cotidiana entre quienes cuidan y quienes quieren aprender a cuidarse".

"Esta feria sigue existiendo, después de 19 años porque creemos que en la prevención, en la educación y en la producción de la salud, pero también porque que la salud no puede depender de reaccionar cuando algo falla, sino de construirla, día tras día, con una sociedad más consciente, informada y capaz de cuidarse", ha remarcado Soria.

Finalmente, ha resaltado la labor de los estudiantes que han asistido de forma voluntaria y han dedicado "su tiempo, su energía y su conocimiento al servicio de los demás". "Lo que han hecho habla del tipo de profesionales que vienen por detrás, que no solo sabrán diagnosticar o tratar sino también escuchar, preguntar y acompañar", ha concluido.