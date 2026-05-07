Sanidad precisa que el mensaje a centros de salud sobre regularización de migrantes desvelado por PSPV era un "borrador"

Archivo - El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha precisado que el documento sobre la regularización extraordinaria de migrantes enviado desde la Dirección General de Atención Primaria y desvelado este jueves por el PSPV se trataba de un "borrador" en el que "se estaba trabajando y puliendo" ante las "dudas" surgidas por este proceso. Dicho esto, ha informado de que este mismo departamento remitió este miércoles una circular sobre el derecho de los extranjeros a obtener información sanitaria, en el que se establece que les se facilitará "la información disponible en la historia clínica".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este jueves en los pasillos de Les Corts, después de que el PSPV haya denunciado durante la sesión de control al 'president' Juanfran Pérez Llorca que la Generalitat ha ordenado no emitir certificados sanitarios para la regularización extraordinaria de migrantes, en base a una circular interna dirigida a centros de salud firmada por el director general de Atención Primaria, Carlos Momparler. Los socialistas han anunciado que pondrán estos hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Fuentes de Sanidad han señalado a Europa Press que el documento que ha mostrado el diputado era "un borrador en el que se estaba trabajando y por tanto, sin firma". "Ese documento se difundió por error y ayer mismo se envió la circular firmada por el director general de Primaria, han apuntado.

En ese escrito, tras los argumentos jurídicos, se indican una serie de actuaciones a realizar, entre ellas que desde los centros de Atención Primaria "se facilitará a los solicitantes la información disponible en la historia clínica". Y en caso de que "necesiten ampliar dicha información", se añade, "siempre y cuando en los centros de Atención Primaria no se disponga de la misma, se remitirá a los usuarios a los SAIP de sus departamentos para la solicitud".

Además, estas mismas fuentes han subrayado que los centros de salud "cuentan con personal de trabajo social para ayudar, asesorar y acompañar a los usuarios en la tramitación de la documentación para dar respuesta al decreto 316/2006 indicado".

GÓMEZ LO VE "LAMENTABLE"

En esta misma línea, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, al finalizar la sesión de control, ha calificado de "fenómeno absolutamente lamentable" que el PSPV utilice "un borrador aclaratorio", en relación con la circular interna exhibida por Muñoz.

Según ha asegurado, "ese borrador venía a satisfacer las preguntas sobre algunas dudas" ante los documentos a facilitar a los pacientes para acceder al proceso de regularización. "Y nos lo han sacado argumentando que nosotros estábamos en contra, y han dicho una serie de adjetivos un poco gruesos que la verdad es que es bastante fácil desmentirlo cuando se tiene aquí la instrucción firmada por el director general que se titula 'Circular de comunicación sobre el derecho de los extranjeros a obtener información sanitaria'".

"Esto es transparencia, esto es luz y taquígrafos, esto es trabajar por y para los ciudadanos y entiendo que por rascar algunos votos en política no vale todo", ha defendido.

Preguntado entonces por el documento mostrado por el PSPV, Gómez ha recalcado que "no está vigente porque era un borrador para explicar cuáles eran los documentos válidos y los que no eran válidos, y que solamente se manda a un departamento, que es el del Clínico, como borrador".

"Alguien lo ha puesto en manos del PSPV y, en vez de preguntar qué hay de esto, nos venimos a palabras gruesas, a palabras malsonantes, a palabras que no se ajustan a la realidad", ha lamentado. A su juicio, "hay temas con los que no se puede jugar, con los que hay que ser realmente exquisitos".

"EN ABSOLUTO" SE BOICOTEA LA REGULARIZACIÓN

Sobre si no se está boicoteando entonces desde la Conselleria de Sanidad la regularización de migrantes, Marciano Gómez ha recalcado que "en absoluto" y ha defendido que desde su departamento intentan "impregnar lo que es la sanidad, que es una profesión vocacional, una profesión con capacidad de servicio", donde nuestra quinta esencial es ayudar, curar y, en su caso, aliviar".

Cuestionado por si, en caso de que una persona migrante acuda a un centro de salud a solicitar la documentación pertinente, esta se le facilitará, ha garantizado que se hará "sin ningún tipo de problema". "Y aquí está la circular que lo avala", ha señalado.

En este contexto, ha insistido en que el mensaje mostrado por el PSPV "obedece a una respuesta en fase borrador que un departamento hace" por las "dudas" ante un proceso de regularización, ha criticado, llevado a cabo por parte del Gobierno de España "tan de prisa y corriendo, con tanta velocidad que están colapsados algunos ayuntamientos, delegaciones del Gobierno, embajadas y centros de salud".

"Lo que nosotros queremos es aclarar para facilitar a los propios pacientes o a los propios inmigrantes que vayan a regularizarse los documentos que legalmente se tienen que hacer", ha zanjado.

"FABRICADO UN DOCUMENTO OFICIAL"

En declaraciones a los medios tras la sesión de control, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha negado que el escrito sea "un borrador", como asegura el conseller de Sanidad, y ha acusado al departamento de Marciano Gómez de haber "fabricado un documento oficial" para decir "totalmente lo contrario".

Según ha denunciado, se trata de "una orden de la Conselleria de Sanidad para entorpecer el proceso de regularización de migrantes". Ha advertido que "puede ser ilegal" y por eso, según él, "están advirtiendo a los profesionales de la sanidad pública valenciana que no lo hagan público". "Les hemos pillado", ha dicho.

Además, ha recalcado que "no es verdad" lo que dice el escrito de Sanidad que de que los justificantes o certificados que pueden emitir los sistemas de información sanitaria "no tienen validez" a efectos de la regularización, ya que ha señalado que el decreto del Gobierno establece que "la validez es cualquier medio válido en derecho": "¿Cómo no va a ser válido en derecho un registro oficial de la Conselleria en el que se identifica claramente la persona interesada?".

Muñoz también ha negado que "esto sea del Clínico", sino que ha insistido en que "se ha enviado a los centros de salud". "Solo por esto el conseller tendría que dimitir porque les ha mentido en la cara", ha lanzado, para denunciar que es "una barbaridad", que supone "violencia racial e institucional" y un escándalo" por el que "la cúpula de la Conselleria de Sanidad se tiene que ir a la calle".

Y ha exigido explicaciones al 'president' de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca -"tiene que dar la cara, porque yo le he preguntado y me ha dicho que es mentira"--, además de repetir que irán a Fiscalía a poner en conocimiento estos hechos.

"ABSOLUTAMENTE NERVIOSOS" Y "FUERA DE SÍ"

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha sostenido que en el Consell están "absolutamente nerviosos" y "fuera de sí" por el documento que ha difundido este jueves el PSPV y porque "les han pillado". "Veo un conseller muy nervioso porque está haciendo las cosas mal y le han pillado las propias entidades que están ayudando a este proceso de regularización", ha señalado, también en los pasillos de Les Corts.

Baldoví ha enmarcado este documento en la "connivencia" entre PP y Vox y su rechazo a la regularización, y ha exigido que se "depuren todas las responsabilidades" por parte de Llorca y del conseller "si esa instrucción, de una manera o de otra, ha llegado a funcionarios".