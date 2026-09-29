Sanidad refuerza la continuidad de tratamientos crónicos con un nuevo sistema de alertas para pacientes y profesionales

Material divulgativo sobre el nuevo sistema de alertas - GVA

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha puesto en marcha un nuevo programa para facilitar la continuidad asistencial farmacoterapéutica de los pacientes con tratamientos crónicos, aquellos cuya duración es igual o mayor a 180 días. La iniciativa coordina la actuación de los profesionales y los sistemas de información para detectar "con antelación" los tratamientos próximos a finalizar.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se ha reunido con la directora general de Farmacia, Elena Gras, y con el director general de Atención Primaria, Carlos Momparler, para ultimar la puesta en marcha de este nuevo programa que comenzará a partir del 1 de octubre, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Para Gómez, se trata de "un paso más en la desburocratización en Atención Primaria. De hecho, se prevé que esta iniciativa reducirá en un 25 por ciento el número de citas no programadas en los centros de salud para renovar la prescripción de medicamentos crónicos".

En este sentido, el conseller ha señalado que el objetivo es "actuar antes de que finalice la validez del tratamiento". De esta manera, los sistemas de información de la Conselleria "permitirán detectar con antelación los tratamientos crónicos próximos a finalizar y activar la actuación que corresponda en cada caso, facilitando tanto la prolongación del tratamiento cuando ya ha sido indicada por el profesional como la solicitud de una nueva valoración cuando sea necesaria".

Esta nueva funcionalidad, que incorpora el envío de SMS y notificaciones a través de la APP GVA-Salut, forma parte del programa para "facilitar la continuidad asistencial farmacoterapéutica de los pacientes con tratamientos crónicos", que son cerca de 2,5 millones en la Comunitat Valenciana, una estrategia que incorpora diferentes actuaciones dirigidas a profesionales sanitarios, centros de salud, oficinas de farmacia y ciudadanos.

De este modo, tal y como ha resaltado Gómez, "Sanidad avanza hacia un modelo más proactivo y preventivo, que facilita al paciente la gestión de la continuidad de su tratamiento", a través de una estrategia de prevención escalonada, que permite detectar progresivamente los tratamientos próximos a finalizar y actuar desde los diferentes ámbitos que intervienen en la atención farmacoterapéutica.

El sistema contempla actuaciones online y offline, tanto en la consulta médica como en el centro sanitario, además de mecanismos de comunicación directa con el paciente y la integración de información en el sistema de receta electrónica utilizado por las oficinas de farmacia.

En la consulta médica, el sistema detecta cuando un tratamiento crónico está próximo a finalizar y muestra al profesional una ventana emergente con la información de los tratamientos crónicos del paciente de manera que puede valorar la prolongación o no de los mismos. Es decir, la herramienta proporciona un entorno de gestión integrado y ergonómico de los tratamientos crónicos, facilitando la revisión conjunta de la situación farmacoterapéutica del paciente.

La prevención también puede realizarse cuando el paciente no se encuentra en ese momento en consulta, ya que la detección offline contempla los tratamientos crónicos de más de 180 días cuya finalización está prevista en los siguientes 45 días.

DESPLAZAMIENTOS INNECESARIOS

Esta actuación permite que el sistema no espere a que el paciente llegue a la consulta para detectar una necesidad de prolongación, sino que facilite una actuación anticipada desde el propio centro sanitario, evitando desplazamientos innecesarios del paciente al centro sanitario.

Una de las principales novedades del nuevo modelo es que el ciudadano pasa a formar parte activa de esta estrategia de prevención mediante comunicaciones electrónicas. De esta manera, el sistema puede enviar al ciudadano un SMS o una notificación a través de la APP GVA-Salut informándole de que su tratamiento ha sido prolongado por el facultativo competente. El objetivo es proporcionar al paciente "información y tranquilidad, evitando que tenga que realizar gestiones para comprobar si su tratamiento continúa vigente".

Además, puede detectarse que un tratamiento está próximo a finalizar y que requiere una valoración o una actuación previa que permita prolongarlo. En esta situación, el sistema envía al ciudadano un aviso mediante SMS o APP GVA-Salut de que su tratamiento crónico, que se dispensa en la farmacia comunitaria o en la farmacia hospitalaria, está próximo a finalizar y debe solicitar una cita con su profesional sanitario para la revisión.

El objetivo es anticipar la solicitud de cita médica y facilitar que el paciente pueda gestionarla antes de que llegue la fecha de finalización del tratamiento.

OFICINA DE FARMACIA

La estrategia de prevención escalonada incorpora asimismo a la oficina de farmacia, donde la información sobre los tratamientos próximos a finalizar se recibe a través del sistema de receta electrónica, integrado en el sistema de gestión habitual de cada oficina de farmacia.

De este modo, el profesional de la farmacia puede disponer de esta información en el propio proceso de dispensación y con el paciente presente, facilitando una interacción proactiva con el ciudadano y permitiendo orientarle, cuando corresponda, sobre las actuaciones necesarias para favorecer la continuidad de su tratamiento.

La activación de estas alertas electrónicas al paciente se acompaña de una campaña de comunicación dirigida a la ciudadanía, destinada a dar a conocer esta nueva funcionalidad de la Conselleria de Sanidad. La campaña incluye cartelería y mensajes en medios de comunicación y RRSS destinados a explicar de forma sencilla que los ciudadanos pueden recibir comunicaciones de Sanidad relacionadas con sus tratamientos crónicos próximos a finalizar.