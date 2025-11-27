Sanidad remite a los departamentos de salud recomendación de uso de mascarillas en los centros como medida preventiva

Archivo - Mascarillas. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha remitido a los departamentos de salud de la Comunitat Valenciana una instrucción de la Dirección General de Salud Pública que establece la recomendación del uso de mascarillas en las instalaciones sanitarias dependientes de esta administración en determinados casos, "como medida preventiva ante el posible repunte de infección por virus respiratorios", aunque la autonomía se encuentra actualmente en situación de "nivel bajo" de epidemia, alcanzando la semana pasada 787,8 casos por 100.000 habitantes.

Concretamente, la instrucción considera "pertinente" establecer la recomendación del uso de mascarillas quirúrgicas por parte de personas sintomáticas cuando estén en espacios compartidos, profesionales que atienden casos sintomáticos así como todas las personas, tanto personal sanitario como pacientes y acompañantes, en ámbitos vulnerables como salas de tratamientos quimioterápicos, unidades de trasplantados, unidades de cuidados intensivos y similares, así como en las urgencias hospitalarias y de Atención Primaria.

Asimismo, el documento añade que estas medidas podrán ampliarse a zonas donde se concentran pacientes y familiares si la dirección del centro así lo establece, de acuerdo con su evaluación de riesgo y según el plan de actuación de cada centro, según ha informado el departamento dirigido por Marciano Gómez en un comunicado.

Por lo tanto, según las características y capacidad del centro, "se aplicarán los circuitos internos de control de la transmisión de virus respiratorios, uso de mascarilla y medidas de continuidad asistencial, en base al criterio del Servicio de Medicina Preventiva".

Estas medidas se encuentran recogidas en el Plan de Contingencia ante aumentos en la incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA), que también ha sido remitido ya a todos los departamentos de salud. En este plan se define una serie de estrategias para garantizar la continuidad de la atención sanitaria durante las epidemias estacionales de virus respiratorios, incluyendo las recomendaciones de Salud Pública, así como las medidas organizativas y operativas a nivel de Atención Primaria y Hospitalaria.

El objetivo principal de este plan es "definir recomendaciones y actuaciones asociadas a escenarios de riesgo establecidos en función de los datos de transmisibilidad y de las características y capacidades operativas de los centros sanitarios del Sistema Valenciano de Salud".

VACUNACIÓN PARA LA PREVENCIÓN

En el Plan de Contingencia también se establece que la vacunación frente a la gripe y/o IRA continúa siendo "una piedra angular" para la prevención de estas patologías. En este sentido, la Conselleria de Sanidad recuerda que los centros de salud vacunan frente a la gripe y Covid-19 desde el pasado 3 de noviembre al conjunto de la población, tras haber iniciado la vacunación entre los grupos de mayor riesgo, durante el primer mes de campaña.

En este sentido, la Conselleria ha reforzado los circuitos de vacunación "en todos los departamentos de salud" y ha facilitado la cita por vía digital, mediante la ampliación de horarios en Atención Primaria. Además, se ha activado un sistema de envío de mensajes SMS para recordar a los grupos prioritarios su disponibilidad de cita y se ha potenciado la vacunación en entornos específicos como residencias, colegios, centros de educación especial y centros de día.