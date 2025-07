Sanjuan (PSPV) lamenta un "recorte" en servicios sociales de València: "Hay un claro desmantelamiento y abandono"

VALÈNCIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, y la concejala socialista, Maite Ibáñez, han criticado este jueves los "recortes" que el Ayuntamiento de València está realizando en material de servicios sociales: "A este Ayuntamiento y a María José Catalá --alcaldesa-- les sobran la gente con problemas sociales en esta ciudad", ha apuntado Sanjuan.

En una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento, los socialistas han hecho balance del "abandono" y "desmantelamiento de los servicios sociales" con motivo del Consejo de Acción Social celebrado este miércoles "por primera vez en este mandato" y la presentación de la memoria de 2024 de los asuntos sociales.

Los datos de esta memoria, según ha afirmado Ibáñez, "reflejan un claro desmantelamiento y abandono de los servicios sociales". En primer lugar, ha destacado la falta de personal: "Contamos con más de un 26% de plazas vacantes que no han impuesto, un total de 140 personas, y esto causa unas carencias fundamentales que lo que están haciendo es mermar esa respuesta social que necesita la ciudadanía".

Asimismo, la ciudadanía "suspende" a los servicios sociales en el último balance municipal, ha dicho. "Hay más de un 30% de la población que suspende la atención de servicios sociales de este Ayuntamiento por culpa de las políticas sociales que está desarrollando la señora Catalá", ha destacado Ibáñez.

En relación con la falta de personal, los socialistas han apuntado al aumento de los días de espera para una primera cita en servicios sociales. Según Sanjuan, es esta falta de personal la que ha aumentado en nueve días el tiempo de espera para concertar una cita en un año. "El gobierno progresista dejó el tiempo de espera en atención y servicios sociales en 19 días cuando antes estaba en 23, multiplicó en un 200% la plantilla e incrementó los recursos", ha sostenido.

"La media de 19 días que dejamos ya está llegando casi a los 30 e, incluso, en algunos centros hasta los 40. Esto es una vergüenza, una falta de atención y un capítulo más dentro de esta serie de desmantelamientos que estamos viviendo y que refleja este mandato", ha continuado Ibáñez.

Por otro lado, Ibáñez ha denunciado el cierre el 30 de septiembre de la Oficina de Derecho a la Vivienda y de la Comisión Técnica de Asentamientos, en un momento en el que "está aumentando el número de familias en vivienda precaria y el número de asentamientos", ha advertido.

La Comisión Técnica de Asentamientos, según Ibáñez, "establecía una estrategia municipal y unas líneas de intervención para coordinar con diferentes asociaciones, entidades, empresas y diferentes servicios municipales la atención a los asentamientos segregados en la ciudad de València, que, en definitiva, mejora la atención social de las familias y de las personas más vulnerables".

En este sentido, y tras la aprobación del cierre de esta comisión, el PSPV considera esta situación como un "claro abandono" de la atención social a la ciudadanía en València.

VIVIENDA Y FONDOS BUITRES

Sanjuan ha subrayado también, en relación con los servicios sociales del Ayuntamiento de València, el problema de la vivienda. De acuerdo con el portavoz socialista, "estas últimas semanas estamos comprobando como la presión especulativa sobre la ciudad está echando a las personas más vulnerables de sus casas y sus barrios".

En esta línea ha destacado el caso en el barrio de Patraix o el de una vecina de la calle Sogueros. "Son ejemplos de como se está ejerciendo una violencia especulativa sobre los vecinos y vecinas de la ciudad para que abandonen sus casa en favor de un fondo buitre, y cómo además de está ejerciendo esta violencia con las personas que en estos momentos tienen menos recursos", ha apostillado.

Así ha ejemplificado esta situación con el caso de un edificio en Patraix en la calle Manuel Simó 24, donde según los vecinos, "un fondo especulativo que pretende transformarlo en un bloque de apartamentos turísticos". En este edificio, según Sanjuan, viven varias personas que cobran el Ingreso Mínimo Vital, es decir, "que su Ayuntamiento tendría que estar ayudándoles y no lo está haciendo".

"Ante esto el consistorio no solo no está poniendo medidas encima de la mesa, sino que ni siquiera está dando una atención que podría dar bien, a través de Servicios Sociales o, bien, a través de la Oficina sobre el Derecho a la Vivienda, que sin embargo están clausurando y que nestán haciendo que no trabaje en las últimas semanas que le quedan de contrato", ha subrayado Sanjuan.

Sanjuan ha finalizado diciendo que las posibilidades que tienen las personas con bajos recursos tras este balance son "estar completamente desamparadas por su Ayuntamiento y tratar de sobrevivir en una ciudad cada vez más hostil, o ser expulsados de València, mientras que el consistorio no contrata los servicios que debería contratar".