Sant Joan d'Alacant baremará el "arraigo con el municipio" de interesados en comprar vivienda protegida

Parcela en la zona de Nou Nazareth, en Sant Joan d'Alacant (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D'ALACANT

ALICANTE, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant (Alicante) ha asegurado este miércoles que los interesados en comprar futuras viviendas de protección pública (VPP) proyectadas sobre una parcela de la que es titular el consistorio en la zona de Nou Nazareth "deberán demostrar arraigo con el municipio". Dicha circunstancia la baremarán la administración local y la promotora. Además, se tendrán que cumplir "los criterios recogidos en la normativa autonómica".

De este modo, el "empadronamiento" en esta localidad dará "mayor puntuación" si hay "mayor antigüedad" y, asimismo, se establecerá "una baremación para las personas que, no estando empadronadas en la actualidad, lo hayan estado en años anteriores".

Así lo ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado, en el que también ha concretado otros aspectos de esa baremación, como son la "localización del centro de trabajo en el municipio, aunque no estén empadronados" en él, aunque "este requisito tendrá una puntuación menor" que el empadronamiento.

Completan la lista la "presencia de una o más personas mayores de 65 años en la unidad de convivencia" y se tendrá en cuenta si hay personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento en dicho conjunto.

Según la administración local, estos baremos "están fundamentados en los que se establecerán para el acceso a las 525 viviendas en régimen de alquiler del sector de L'Alqueria", anunciado el pasado septiembre.

"PRESUNTA COMERCIALIZACIÓN IRREGULAR"

Este anuncio llega después de que la semana pasada el consistorio informara de una posible "comercialización irregular" por parte de la adjudicataria de la futura promoción de VPP proyectada sobre suelo municipal en Nou Nazareth, en una parcela licitada por el Ayuntamiento en 2025.

Así, aseguró que la promotora, en una inmobiliaria de la ciudad de Alicante, supuestamente habría solicitando 1.750 euros a los particulares que quisieran hacer una reserva previa de uno de estos inmuebles, que aún no están construidos.

El consistorio, que defiende que con este anuncio se ha dado "un nuevo paso más en el control" sobre la gestión de esta parcela municipal de Nou Nazareth, ha recordado que "sigue abierto el plazo de audiencia legal otorgado a la promotora, tanto por el Servicio Territorial de Vivienda como por el Ayuntamiento de Sant Joan, para la presentación de alegaciones" por esa "presunta comercialización irregular de viviendas denunciada por ambas administraciones".

Todo ello, con el telón de fondo de la polémica por supuestas irregularidades en la adjudicación de VPP de la promoción Les Naus, ubicada en Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante. Precisamente, un juzgado ya está investigando este proceso.

REGISTRO DE DEMANDANTES

En este contexto, el alcalde de Sant Joan d'Alacant, Santiago Román (PP), ha señalado que "antes de que la promotora que finalmente desarrolle las viviendas y de que obtenga la calificación provisional para su comercialización por parte de la Conselleria de Vivienda, el Ayuntamiento habilitará un registro de demandantes de vivienda para que los interesados puedan transmitir desde una fecha concreta su interés" por adquirir uno de estos inmuebles.

"Con todas estas medidas vamos a garantizar que, cuando comience realmente el proceso de adquisición de viviendas, se cumplan los principios de seguridad jurídica, transparencia y arraigo", ha remarcado el primer edil, quien ha trasladado el "compromiso" del equipo de gobierno con que los vecinos "accedan a una vivienda protegida de su municipio".