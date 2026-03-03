Santano lamenta que la situación en el estrecho de Ormuz "impacta en la industria, logística y puertos españoles"

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, en el I Congreso Nacional del Sector Portuario - PUERTOS DEL ESTADO (X)

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha señalado que es "indiscutible" que la interrupción de tráficos marítimos en el estrecho de Ormuz "impacta en la industria, en la logística y, evidentemente, también en los puertos españoles".

Así lo ha señalado este martes, en declaraciones a los medios durante el I Congreso Nacional del Sector Portuario que se celebra estos días en València, preguntado por la situación en el estrecho de Ormuz.

José Antonio Santano ha señalado que es "muy pronto" para tener cifras sobre la afectación que está conllevando el escenario bélico pero ha confirmado que "está teniendo un impacto" y las empresas del sector del transporte "tienen que estar, como les toca siempre, adaptándose a estas nuevas circunstancias".

El secretario de Estado ha insistido en que "lo fundamental es que, en línea con la posición del gobierno globalmente vista, esto termine cuanto antes". "El tiempo aquí es fundamental. Cuanto menos dure, menor impacto desde todos los puntos de vista va a tener, pero eso no está en nuestra mano ni en la mano de las empresas navieras españolas", ha comentado.

Santano ha apuntado que la esta situación en el estrecho del Ormuz "no es nueva" y que "hemos tenido otros momentos con situación parecida". Ha explicado que las navieras están reconfigurando sus rutas y que "para llegar a Europa, si no vas por el Estrecho del Ormuz, tienes que circunvalar África". "Eso es lo que también ha sucedido en otros momentos y eso se traduce, desde el punto de vista económico, evidentemente en un incremento de los costes, pero todavía en este momento no tenemos una evaluación del impacto en este minuto", ha añadido.

"RAPIDEZ" DE ADAPTACIÓN

En términos similares, el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, ha indicado que "la situación que se está viviendo ahora ya tuvo un reflejo hace unos años con los ataques que hubo por parte de los hutíes en la zona del Yemen, donde se cortó el tránsito a través del canal de Suez".

En ese momento, las rutas se desviaron hacia el cabo de Buena Esperanza y "aumentaron las cifras en algunos de los puertos de los sistemas portuarios, lo que vino a poner sobre la mesa es la rapidez y la adaptación que nuestro sistema portuario tuvo a esos nuevos enrutamientos".

Santana ha destacado que esto también sucedió con la implantación de los aranceles del Gobierno de Estados Unidos, donde "los puertos españoles tuvieron un papel estelar y un papel importante en todas las rutas marítimas internacionales, como siempre han tenido".