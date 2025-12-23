Santiago Motorizado, Joaquín Pascual y Parquesvr en Serialparc 2026

Imagen de archivo de Serialparc. - SERIALPARC.

VALÈNCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Santiago Motorizado, Joaquín Pascual y Parquesvr protagonizarán la programación de la primera mitad de 2026 de Serialparc, que tras cerrar 2025 colgando el 'sold out' en todas sus fechas, regresa con "una nueva edición que volverá a llevar la música en directo a distintos parques de València, apostando por propuestas de calidad, diversidad cultural y conexión con el entorno urbano".

La temporada arrancará el 15 de febrero en el Parc de l'Oest con un cartel doble formado por Santiago Motorizado y Joaquín Pascual, dos figuras clave del rock en castellano actual.

Santiago Motorizado, referente absoluto del indie latinoamericano y voz de Él Mató a un Policía Motorizado, ofrecerá un directo cargado de emoción, canciones icónicas y sensibilidad rock. El astro argentino presenta su nuevo disco, 'El retorno'.

Le acompañará Joaquín Pascual, miembro fundamental de grupos icónicos como Surfin' Bichos y Mercromina, una de las personalidades más influyentes del pop independiente español, con un repertorio íntimo y atemporal que conecta generaciones. El albaceteño también presenta las canciones de su nuevo álbum en solitario, 'No hay nada que hacer por el romanticismo'.

La siguiente cita será el 26 de abril en el Parc Central, con Parquesvr y Vosotras Veréis, dos proyectos que representan el pulso más actual de la escena alternativa. Parquesvr llega con nuevo trabajo y destaca por su sonido directo y letras descaradas. Mientras que Vosotras Veréis aporta una propuesta fresca, emocional y contundente, reafirmando el compromiso de Serialparc con las nuevas voces y la diversidad creativa.

La temporada se cerrará el 17 de mayo en el Parc d'Orriols con un concierto sorpresa, una cita "especial" que mantiene el espíritu de descubrimiento del ciclo y que se desvelará próximamente a través de los canales oficiales de Serialparc, avanza la organización en un comunicado.

Esta nueva programación se enmarca dentro de la estrategia València Music City y cuenta con el apoyo de Cerveza Turia y Arroz Dacsa, reforzando un modelo de ocio cultural sostenible, accesible y respetuoso con el entorno natural.