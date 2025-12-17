Santiago Sánchez despide el año en Sala Off con un "viaje teatral en torno a las grandes preguntas de la vida"

Archivo - Santiago Sánchez despide el año en la sala Off con un viaje teatral en torno a las grandes preguntas de la vida - REMITIDA SALA OFF - Archivo

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El actor, director y dramaturgo Santiago Sánchez evoca la memoria compartida en torno a las grandes preguntas de la vida en '¿Dónde venimos?', la obra con la que despedirá el año y dará la bienvenida a 2026 en la sala Off de València.

El también fundador de la compañía l'Om Imprebís realiza un viaje teatral por las grandes voces del arte y la cultura de tres continentes para "seguir contando mediante diversas técnicas escénicas los temas universales que han acompañado siempre al ser humano a lo largo de su existencia", explica el espacio cultural en un comunicado.

Con música en directo de Víctor Lucas y bajo la dirección de Hassane Kouyaté, el espectáculo podrá verse el 26 y 27 de diciembre, y el 2 y 3 de enero. A la semana siguiente viajará a Madrid para su estreno en los Teatros del Canal.

Para Santiago Sánchez, '¿De dónde venimos?' es un espectáculo que "surge de la necesidad de detenernos y preguntarnos qué sentido tiene lo que hacemos y quiénes somos, preguntas que se plantean especialmente en momentos de cambio como el final de un año".

¿Cuáles son los momentos esenciales de la vida?, ¿qué nos mueve?, ¿qué nos condiciona? o ¿de dónde venimos? son algunos de los interrogantes a los que se acerca Sánchez con las palabras de poetas, escritores, pensadores, músicos y creadores que ya han reflexionado antes sobre ellas, como Galeano, Mujica, Serrat, Cervantes, Pavlovsky, Hampaté Ba, Reggiani, Cousse, Calderón, Hierro, Chéjov, Tchaikovsky o Lorca.

De esta manera, el artista "evoca la memoria compartida para crear un vínculo especial con el público, que no solo reconoce partes de estos textos, sino que se reconoce en ellos". A esta atmósfera íntima contribuye también la música en directo de Víctor Lucas y la puesta en escena de distintas técnicas teatrales como la máscara, el mimo, el trabajo vocal, el cuerpo y la interpretación.

Los más de cuarenta años de trabajo de Santiago Sánchez sobre los escenarios, desarrollados en países como Argentina, Brasil, Perú, Francia, Estados Unidos, Marruecos, Burkina Faso o Guinea Ecuatorial, han dado forma a este espectáculo que rinde homenaje a los encuentros artísticos, humanos y emocionales que nos construyen. Precisamente, '¿De dónde venimos?' toma su título de la obra homónima del pintor huitoto Rember Yahuarcani, a quien Sánchez conoció durante la creación del proyecto La Muyuna en Perú y la selva amazónica.

"RETO ESCÉNICO"

Para afrontar este "reto escénico", Sánchez vuelve a colaborar con el griot africano y director del Festival des Francophonies, Hassane Kouyaté, en el marco del Centro Internacional de Teatro Actual (CITA), cuyo objetivo es propiciar el encuentro entre creadores de diferentes culturas y países. Ambos ya habían trabajado juntos en Moon y Decamerón negro.

"Queremos ofrecer este espectáculo como un regalo al público, especialmente en estas fechas, compartiendo todo lo aprendido a lo largo del camino y celebrando el encuentro vivo entre actores y espectadores?, concluye Santiago Sánchez.