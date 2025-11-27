Los Santos Juanes de València renacen con "su antiguo esplendor" tras cinco años de laboriosa restauración

Imagen de la Iglesia de los Santos Juanes de València tras finalizar su restauración. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La iglesia de los Santos Juanes de València ha recuperado "su antiguo esplendor" tras concluir un trabajo "muy laborioso" de restauración desarrollado durante cinco años "con mucho cariño, a conciencia" y "metro a metro". Así lo ha indicado este jueves la mecenas de esta intervención, Hortensia Herrero, que ha destacado que tras retirarse el "andamio que ha presidio" este templo "durante tantos años", ahora los frescos de Antonio Palomino se pueden contemplar en la bóveda central.

Herrero, que se ha pronunciado de este modo en la presentación de la restauración de la iglesia, ha precisado que también se ha actuado para recuperar las capillas laterales, "que están resplandecientes", y para reparar en el exterior "todas las fachadas, incluyendo las portadas barrocas, el campanario y las cubiertas". Asimismo, ha indicado que esta actuación, impulsada a través de la fundación que preside, se ha acometido también "sin escatimar gastos" y con una inversión de 8,2 millones de euros.

"Uno de los objetivos de la Fundación Hortensia Herrero es sacar a la luz la belleza del patrimonio artísticos, cultural" de la Comunitat Valenciana "y, en especial, de València", ha señalado su presidenta. "Ahora la iglesia vuelve a ser una esplendida manifestación del patrimonio valenciano, un lugar de arte, cultura, encuentro y oración", ha expuesto.

Igualmente, ha asegurado que con la restauración realizada en los Santos Juanes, afectada por el incendio que sufrió durante la Guerra Civil y declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1947, se recupera el conjunto del "triángulo histórico" que en el centro de la ciudad forman este edificio, la Lonja y el Mercado Central. "Vuelve a estar vivo y así hemos puesto a València un poquito más en el mapa de lo que ya está", ha añadido Herrero.

Uno de los tres grandes ámbitos de la intervención ha sido la restauración arquitectónica de las fachadas y estructuras para subsanar deficiencias, devolver el carácter original del edificio y renovar la iluminación. Estos han sido unos trabajos dirigidos por el arquitecto Carlos Campos y ejecutados por la empresa Estudio Métodos de Restauración (EMR).

Otro de estos ámbitos ha sido la recuperación pictórica y escultórica del interior, acometida por un equipo liderado por la catedrática y profesora del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universitat Politècnica de València (UPV) e investigadora del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio, Pilar Roig.

"UN REPORTAJE DE HISTORIA DEL ARTE"

Campos ha indicado que la iglesia de los Santos Juanes es "un edificio singular de la ciudad de València" tanto por los inmuebles que lo rodean como por sus "estilos arquitectónicos y artísticos", además de manifestar que es "una construcción que ha sufrido distintos avatares en la historia tanto positivos como negativos". Así, ha citado el incendio de 1936, que dejó el templo "en precario durante muchos años" y "las distintas intervenciones intentado recuperarlo en unas mínimas condiciones para el uso".

El arquitecto ha detallado que la obra realizada ahora ha tenido como objetivo "completar, incorporando y en ocasiones rectificando los trabajos anteriormente realizados tanto en el interior como en el exterior" y ha aseverado que la "gran fortuna" de este proyecto ha sido poder hacer "una rehabilitación integral" para "abarcar la importancia de este templo en sus múltiples facetas". "Ahora podemos contemplar un monumental conjunto de pintura y escultura envuelto por una arquitectura heterogénea que refleja su propio estilo", ha dicho, además de apuntar que el trabajo ha sido "muy satisfactorio".

Carlos Campos, que ha expuesto que "lo más complicado ha sido coordinar los trabajos de restauración y los de arquitectura" para "evitar conflictos", ha añadido que desde su visión exterior e interior se ofrece al espectador "un repertorio de elementos que van del Gótico al Barroco, así como una "compleja y perfecta adición de la pintura sobre la bóveda, la escultura, la luz y el espacio". "Todo un reportaje de historia del arte", ha remarcado.

Pilar Roig ha comentado que al recibir de Hortensia Herrero el encargo de recuperar los Santos Juanes vivió uno de los mejores días de su vida, al tiempo que ha agradecido la implicación en todo el proyecto de "un equipo maravilloso e interdisciplinar" de profesionales e investigadores que "ha hecho posible el milagro" de estar en la presentación de este jueves. "Es un día de emoción y agradecimiento", ha considerado.

La catedrática ha comentado, por los retos que ha supuesto esta restauración, que el ábside ha sido "importantísimo", teniendo en cuanta que las pinturas que originalmente había sobre él habían desaparecido y que se han tenido que reproducir a partir de fotografías de los años veinte del siglo pasado. En este punto, tiene un papel destacado y como tercer ámbito de la intervención la proyección audiovisual inmersiva creada.

"ESPECTÁCULO AUDIOVISUAL"

Por su parte, Hortensia Herrero, que ha apuntado que para ella el "reto mayor" ha sido "toda la restauración", ha aludido también a las dificultades que suponía llenar de contenido el ábside. "No teníamos la base para restaurar el ábside. No se puede inventar una pintura. Ahí se ha dejado como un lienzo blanco. Eso me ha costado asimilarlo, pero los que más entienden dijeron que tiene que ser así. Y por eso pensamos iluminarlos con la proyección", ha explicado.

Esta es una iniciativa a través de la que con un "espectáculo audiovisual" titulado 'Barroc Immersive' y de quince minutos de duración, en el que se usa "la tecnología más avanzada", se proyectan imágenes relacionadas con el entorno y la historia de la iglesia, entre ellas el incendio de 1936, y se recrean las pinturas de Palomino que había sobre el ábside.

Hortensia Herrero ha indicado que este montaje audiovisual es "un regalo, un adorno más" que la fundación que preside ofrece a esta parroquia. "El templo ofrecerá un espectáculo audiovisual único. Proyecciones artísticas y religiosas recorrerán sus paredes, sus bóvedas y su ábside, contándonos su historia y llenado de color y vida todos sus rincones", ha detallado.