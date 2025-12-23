El Santuario de Santa María Magdalena de Novelda (Alicante), en "grave riesgo" tras detectar nuevas grietas en una torre

El Santuario de Santa María Magdalena de Novelda, en "grave riesgo" tras detectar nuevas grietas en una torre - AYUNTAMIENTO DE NOVELDA

ALICANTE, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Novelda (Alicante) ha informado de que el Santuario de Santa María Magdalena está en "grave riesgo" después de que se hayan detectado "nuevas grietas" en la torre izquierda de esta construcción, que estará cerrada y perimetrada de forma preventiva hasta que pueda garantizarse la integridad de dicha torre.

Así lo ha determinado el gobierno municipal "tras conocer un segundo informe pericial, fechado el 22 de diciembre, realizado después de una inspección ocular en altura durante la actuación de urgencia acometida en los últimos días", recoge el consistorio en su página web.

Y añade que ese informe ha evidenciado la existencia de "grietas más severas" que las detectadas inicialmente mediante una inspección con dron y que estas "comprometen la estabilidad de la torre" y suponen un "grave riesgo" para el edificio "más emblemático" de Novelda.

El departamento de Patrimonio Histórico, dirigido por Geno Micó, ha iniciado ya la tramitación administrativa necesaria para llevar a cabo la actuación de emergencia propuesta por los arquitectos redactores del informe.

Dicha actuación se considera "imprescindible" ante la situación de "extrema gravedad" detectada en la torre este del Santuario, provocada, según el documento pericial recogido por el Ayuntamiento, "por las grietas localizadas en el pináculo, que afectan al punto de encuentro entre el orbe que sostiene la cruz que culmina la torre y los cuatro pilares que lo sustentan".

De acuerdo con el informe, firmado por arquitectos especializados, se ha producido un desplazamiento entre estos pilares, lo que ha generado una grieta de "considerable importancia" que continúa agravándose debido al peso superior a 920 kilos que soportan las columnas. Esta circunstancia "compromete la estabilidad del orbe y de la cruz".

Además, a ello se suma el hecho de que Novelda se encuentra en una zona de riesgo sísmico, con probabilidad de pequeños sismos que podrían afectar a la estructura y provocar la caída del pináculo, lo que pondría "en peligro" tanto el entorno exterior como la cubierta y el interior del Santuario.

"EXTREMA GRAVEDAD"

Según el Ayuntamiento, el informe califica la situación de la torre como de "extrema gravedad", con un riesgo elevado tanto para la seguridad de las personas como para la propia integridad del Santuario.

Por este motivo, recomienda que el recinto permanezca acotado y cerrado al público mientras no se ejecute una actuación de emergencia que contemple la instalación de un andamio perimetral, el desmontaje del pináculo y su posterior reconstrucción, situando el orbe y la cruz en el centro de gravedad de la torre.

La responsable de Patrimonio Histórico ha manifestado su "preocupación" por las severas patologías detectadas en la torre izquierda del Santuario de Santa María Magdalena, sobre la que hace apenas unos días se realizó una primera actuación de urgencia consistente en la colocación de eslingas y un mallazo protector. No obstante, ha continuado el consistorio, "a la vista de los nuevos hallazgos, se hace necesaria una intervención urgente de mayor envergadura, que podría prolongarse durante varios meses".

Desde el Ayuntamiento han recordado que el Santuario permanece cerrado al público desde el pasado 3 de diciembre, un día después de detectarse las primeras "grietas de envergadura" gracias a un vuelo de dron realizado en el marco de un estudio sobre la viabilidad del órgano monumental de mármol, cuya estructura de 35 toneladas se encuentra en el interior del recinto.

Precisamente, la actuación de urgencia ejecutada para asegurar esta patología ha permitido "conocer la grave situación estructural a la que se enfrenta el principal reclamo turístico de Novelda y templo que alberga a la patrona de la ciudad".

SOBRE LA CONSTRUCCIÓN

El consistorio ha recordado que el Santuario de Santa María Magdalena es un edificio de estilo modernista, inspirado en la obra de Gaudí, cuya construcción se inició en 1918 y concluyó en 1946 tras un periodo de paralización. El proyecto fue trazado por el ingeniero noveldense José Sala Sala, quien combinó en su decoración guijarros procedentes del río Vinalopó, azulejos policromados, ladrillo rojizo, tejas singulares y mampostería.

Ubicado en el monte de La Mola, es la construcción religiosa "más emblemática" de Novelda. Además de albergar la imagen de la patrona del municipio, "recibe anualmente a miles de visitantes atraídos por esta singular obra arquitectónica impregnada del modernismo catalán de principios del siglo XX".

Con una fachada principal flanqueada por dos torres de 25 metros de altura, su interior se compone de una nave central rectangular con dos espacios laterales adosados y cuenta, entre otros atractivos, con un "destacado cuadro" del pintor Gastón Castelló.