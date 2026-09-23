El sector escénico afirma que el cierre del Teatro Principal "agrava" su situación y urge a una respuesta institucional

Un acto de AVETID en el Teatro Principal. Archivo. - VICENTE A. JIMENEZ/REMITIDA AVETI

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes del sector de las artes escénicas expresan su preocupación por el cierre por seguridad del Teatro Principal de València y advierten que la pérdida prolongada de este espacio de exhibición "agrava" su situación, ya de por sí "precaria". Por ello, reclaman a la Generalitat y a la Diputación que ofrezcan una "respuesta institucional urgente".

La Associació Valenciana d'Empreses d'Arts Escèniques (Avetid) ha remitido una carta al jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, y al presidente de la corporación provincial, Vicente Mompó, para solicitarles una reunión de trabajo que "responda a las graves consecuencias que supone para el sector".

En la misiva, Avetid comparte que "la seguridad de las personas debe prevalecer en cualquier circunstancia", y valora positivamente que se esté estudiando alternativas para reprogramar las obras previstas por parte del Institut Valencià de Cultura (IVC) y de Escalante, pero pide que la respuesta institucional vaya más allá de minimizar el impacto inmediato de este cierre.

La asociación advierte que este cierre, que podría prolongarse varios años según lo anunciado, "plantea un problema de carácter estructural para el sector en toda la Comunitat Valenciana, y exige definir ya un modelo de apoyo que garantice la continuidad de la actividad, el empleo y el tejido profesional".

"El sector escénico se encontraba ya en una situación delicada por la inestabilidad política y la precariedad, como hemos ido reclamando, y este cierre agrava la situación. Instamos a la administración local, provincial y autonómica a coordinarse para diseñar y ejecutar una hoja de ruta que ponga la política cultural escénica en el centro y que propicie a mantener estructuras dignas para el público y las empresas", exponen.

En este sentido, recuerda que el Teatro Principal "no solo es un edificio, es uno de los espacios escénicos más destacados a nivel estatal, un equipamiento fundamental para la programación --actual y a futuro--, creación, exhibición y proyección" de miles de profesionales, por lo que "esta situación excepcional también requiere una respuesta institucional excepcional".

La Junta de la entidad ha pedido una reunión urgente en los próximos días para abordar las consecuencias, así como "información, transparencia y coordinación entre las diferentes administraciones y paralelamente con el propio sector".

"Las entidades valencianas que tienen competencias en materia de Cultura tienen que ser capaces de trabajar de forma conjunta y coordinada. Es necesario actuar con la máxima agilidad para que las obras comiencen cuanto antes y València recupere un espacio escénico fundamental", señalan.

Por su parte, Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV) ha convocado una reunión para este jueves, a las 11.00 horas, ante el teatro para exigir soluciones.

"DEJADO" DESDE HACE "MUCHOS AÑOS"

El actor Carles Alberola, preguntado este miércoles durante la rueda de prensa de presentación del espectáculo 'Besos' por este asunto, ha señalado que es "una evidencia" que el teatro se ha "dejado" desde hace "muchos años". "Todos podemos tener una casa o un coche y sabemos que se tiene que estar encima. Aquí parece que nadie ha tenido el más mínimo interés, no solo eso, sino un cierto desconocimiento", ha destacado.

Asimismo, Alberola ha criticado que el día antes del anuncio del cierre se presentara la programación de la nueva temporada y ha asegurado que "da mucho miedo" que se cierre un teatro porque, muchas veces, cuando esto sucede, "ya no se vuelve a abrir". "Y cuando es sine die es aún más preocupante", ha remachado.

Por su parte, el productor Toni Benavent ha incidido en que "las cosas necesitan un mantenimiento" y ha recordado que la antigua sede del Escalante también se perdió "porque necesitaba mantenimiento". "Y ahora vuelve a pasar con el Principal pues, planteaos que algo falla", ha instado.

En este sentido, la actriz Verónica Andrés ha explicado que cuando empezaron con el espectáculo 'Besos' tuvieron "la gran suerte" de acudir a "muchos" teatros y que, ahora, ha vuelto a "revisitar" esos espacios y esto le ha producido "tristeza" al comprobar el estado en el que se encuentran muchas salas, auditorios y teatros de la Comunitat Valenciana.

"Nosotros nos hemos tenido que cambiar en lugares que te entraban ganas de irte a casa", ha remarcado Andrés, quien ha lamentado el "deterioro" que, a su parecer, ha sufrido la Comunitat Valenciana en este sentido.

Y ha reflexionado: "Qué poco amor tenemos todos por el teatro. El teatro es un lugar común, un lugar de comunión con los demás. No hay estima por la gente se va a sentarse en una butaca y se pega de lo sucia que está. No hay estima por la gente que va a ocupar ese espacio, como espectador, ni por nosotros".