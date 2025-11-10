El sector hostelero de Alicante se forma en IA para "modernizar e impulsar" su transformación digital - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante y la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA) han celebrado este lunes una jornada especializada de inteligencia artificial (IA) dirigida a "mejorar las ventas y gestionar mejor la hostelería", con el fin de "modernizar e impulsar" su transformación digital. En la cita han participado cerca de 50 empresarios de restaurantes de la ciudad.

La concejala de Hostelería y Comercio, Lidia López, ha realizado la apertura de la jornada en el Hotel Hospes Amérigo, impulsada para acercar la IA al sector, en la que ha reivindicado la importancia de saber utilizarla para "sumar, reforzar, liberar tiempo y permitir que cada establecimiento pueda centrarse en lo que lo hace único", según ha informado el consistorio en un comunicado.

"La IA llega para ayudar y no pretende sustituir el talento humano, que es y seguirá siendo el corazón de la hostelería, ya que la combinación de tradición gastronómica, talento profesional y herramientas digitales permitirá que Alicante siga liderando el sector", ha añadido López.

Al mismo tiempo, la edil de Comercio ha puesto en valor que la ciudad haya ostentado este año el título de Capital Española de la Gastronomía porque "demuestra el impulso colectivo de todo un territorio que apuesta por la calidad, la creatividad y la innovación".

Esta formación está subvencionada por el ayuntamiento y enmarcada en la estrategia Alicante Futura, que ha permitido "situar" a la ciudad "en el mapa de la innovación internacional", según ha destacado el consistorio.

El objetivo de la jornada ha sido "modernizar e impulsar" la transformación digital de los restaurantes de la ciudad y "explicar cómo la IA mejora la vida de las personas, la competitividad de las empresas y la sostenibilidad de los negocios".

"Desde la administración municipal debemos apostar por formar a nuestros hosteleros y acercar las herramientas tecnológicas siempre con un enfoque humanista para que se beneficien de soluciones inteligentes que les permitan crecer, ahorrar recursos y ofrecer experiencias más completas a los alicantinos y turistas", ha añadido la edil Lidia López.

El Ayuntamiento de Alicante ha explicado que va a "seguir trabajando e impulsando" jornadas y proyectos basados en la formación, el acompañamiento y la accesibilidad tecnológica, "para que los negocios locales puedan crecer e integrar las diferentes herramientas de IA".

PONENTES

Entre los ponentes que han participado este lunes, están Lasse Rouhiainen, experto internacional en IA y tecnologías emergentes, y Óscar Carrión, director de Gastrouni y especialista en formación directiva para el sector de hoteles, restaurantes y cafés.

La concejala Lidia López ha felicitado y agradecido a ARA su "implicación en impulsar esta primera jornada de innovación para "trabajar de la mano de la IA siempre sin deshumanizar el sector de la hostelería, tan importante para avanzar y modernizarlo ofreciéndoles la oportunidad de anticipar la demanda, ajustar compras, reducir desperdicios, optimizar la gestión de 'stocks', diseñar cartas más eficientes, fidelizar clientes y personalizar las experiencias gastronómicas".

Por su parte, la presidenta de ARA, Gabriela Córdoba, ha trasladado su agradecimiento al ayuntamiento por la "oportunidad" de poder realizar la jornada con esta subvención para "avanzar y situar a la hostelería en la vanguardia de la innovación en una ciudad donde la hostelería brilla mucho" para "adaptarla a los cambios tecnológicos". "Esta es la primera de otras jornadas que vamos a seguir organizando", ha sentenciado.