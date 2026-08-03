Sedaví nombrará hijos predilectos y adoptivos a las víctimas de la dana en el segundo aniversario

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Decenas de coches amontonados, a 31 de octubre de 2024, en Sedaví - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Sedaví (Valencia) ha aprobado un reglamento municipal de distinciones con el que nombrará hijos e hijas predilectos y adoptivos a las víctimas mortales de la dana de la localidad, de cara al segundo aniversario de la catástrofe que causó 231 fallecidos.

La iniciativa fue presentada por los grupos que integran el gobierno local (PSPV y Compromís) y contó con el apoyo de Vox, mientras el PP se abstuvo, informa el consistorio.

El reglamento, similar al de distinciones de la mayoría de ayuntamientos, fue aprobado por procedimiento de urgencia para que la tramitación permita que se realice el reconocimiento en el pleno del 29 de octubre de 2026, cuando se cumplan dos años de la tragedia.

Dará cobertura no solo a los nueve vecinos y vecinas que murieron en la población durante la dana, sino a otras personas residentes en Sedaví o con fuerte vinculación que fallecieron fuera del municipio.

Desde el equipo de gobierno de Sedaví aseguran no entender la abstención del PP, una posición que achacan a que "tienen cargo de conciencia de lo que hicieron ese día los dirigentes de su partido en la Generalitat", en palabras del portavoz del PSPV, Juan José Campayo.

"Este homenaje es necesario, entre otras cosas, porque las víctimas no han tenido todavía justicia y reparación por parte de quienes eran los responsables de alertarnos aquel día", añade la portavoz de Compromís, Filo Baixauli, quien lamenta la falta de unanimidad "en un tema en el que debería haber consenso por la tragedia que hemos vivido".

Recuerdan además que hace más de 20 años se nombró a dos personas hijas predilectas de Sedaví, Vicent Ruiz Monrabal y Adela Pla, "a pesar de que no existía reglamento" y con todos los grupos municipales de acuerdo.