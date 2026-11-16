El segundo chequeo semestral del Corredor Mediterráneo constata avances, pero alerta que "los retrasos se acumulan"

Archivo - Imagen de archivo del movimiento #QuieroCorredor - JORGE GIL - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)

El movimiento #QuieroCorredor, impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), constata en su Segundo Chequeo Semestral de 2026 de las obras del Corredor Mediterráneo nuevos avances en distintos puntos del trazado, con obras terminadas pendientes de puesta en servicio, nuevas adjudicaciones y actuaciones que progresan en su ejecución.

Sin embargo, el balance vuelve a evidenciar que el eje ferroviario entre la frontera francesa y Algeciras sigue sin estar completo y plenamente operativo, y que "los retrasos se acumulan" porque varias conexiones estratégicas continúan sin una fecha definida de finalización.

El presidente de AVE, Vicente Boluda, ha insistido en la necesidad de que esta infraestructura estratégica para la competitividad empresarial, la movilidad y la conexión de España con Europa se convierta en "una verdadera prioridad nacional".

"Llevamos diez años reivindicando el Corredor Mediterráneo y haciendo seguimiento de los compromisos adquiridos. Se han producido avances, pero todavía estamos lejos de disponer de una infraestructura completa y plenamente operativa. No podemos seguir acumulando retrasos ni aplazando los compromisos. Necesitamos un calendario realista, compromisos firmes y, sobre todo, que se cumplan", ha expuesto Boluda en un comunicado.

Además, el presidente de AVE ha trasladado su preocupación por los recientes accidentes ferroviarios y por la importancia de garantizar las condiciones de seguridad y conservación de toda la red: "Los últimos acontecimientos nos recuerdan que la seguridad ferroviaria y el mantenimiento de las infraestructuras deben estar siempre en el centro de las prioridades".

"No basta con construir nuevas líneas y completar las conexiones pendientes; es imprescindible conservar adecuadamente la red existente, invertir en su mantenimiento y garantizar un sistema ferroviario seguro y fiable. La seguridad, el mantenimiento y el desarrollo de las infraestructuras estratégicas deben ser una prioridad nacional", ha reivindicado.

AVANCES EN LA PLANIFICACIÓN, PERO TODAVÍA LEJOS DE UN CORREDOR TERMINADO

En concreto, el chequeo de noviembre de 2026 refleja que, desde el inicio de #QuieroCorredor en 2016, la infraestructura ha experimentado avances en sus distintas fases. El porcentaje de infraestructura en servicio ha pasado del 19% al 36%; el correspondiente a obras, del 45% al 84%; los tramos en fase de proyecto, del 54% al 96%, y los estudios previos del 60% al 100%.

Estas cifras muestran el avance de la planificación y de la ejecución, pero también evidencian que "el progreso en proyectos y estudios no equivale a disponer de infraestructura terminada y en servicio". De hecho, el informe constata que varios hitos previstos para 2023, 2024 y 2025 continúan pendientes y que "algunos se han vuelto a retrasar".

Entre los avances más próximos destaca la previsión de puesta en servicio en 2027 de las actuaciones entre Xàtiva y La Encina, así como la finalización de distintas obras que permitirían mejorar la continuidad del ancho internacional entre Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Lorca. También se contempla la finalización del tercer carril entre Castellón y Valencia y de las actuaciones entre Castellbisbal y Tarragona.

Uno de los "principales puntos críticos" sigue siendo el tramo Tarragona-Castellón, cuyas obras de adaptación al ancho estándar "acumulan retrasos y no se espera que entren en servicio antes de 2028 o incluso más adelante". Su culminación es "determinante" para garantizar la continuidad ferroviaria del Corredor entre el sur y la frontera francesa.

En el ámbito de la Comunitat Valenciana, continúa pendiente de resolver el paso de mercancías y cercanías en el entorno de Monforte-Elche-Alicante, cuyas actuaciones siguen en fase de proyecto y sin fecha de finalización. También permanecen pendientes actuaciones relevantes en el entorno de Valencia, como el Canal de Acceso, cuya finalización está prevista para 2028.

MURCIA-CARTAGENA, ALMERÍA-GRANADA Y ANTEQUERA-ALGECIRAS, SIN FECHA

Paralelamente, el informe vuelve a señalar la falta de un calendario definido para varios tramos "esenciales" del eje mediterráneo.

En Murcia-Cartagena, dos tramos se encuentran en obras y otros dos en fase de proyecto, pero todavía no existe una fecha de finalización para el conjunto del recorrido. También sigue pendiente completar la conexión ferroviaria con el puerto de Cartagena, "clave para el transporte de mercancías".

En el tramo Almería-Granada, el proyecto continúa en redacción y no hay fecha definida para el inicio de las obras ni para su finalización. Por su parte, entre Granada y Antequera siguen ejecutándose actuaciones para completar la vía doble de alta velocidad y la variante de Loja, sin que exista una fecha de puesta en servicio del conjunto de las obras.

La situación también es "especialmente preocupante" en el tramo Antequera-Algeciras, donde continúan los trabajos de renovación de vía, instalación del tercer carril y electrificación, pero sin fecha de puesta en funcionamiento. Actualmente, no existe servicio ferroviario de pasajeros ni de mercancías en este recorrido. Además, el puerto de Algeciras continúa pendiente de su conexión con ancho internacional.

Por su parte, las previsiones recogidas en el informe sitúan la llegada del Corredor a Almería en 2028 o 2029, condicionada por la finalización de las obras y de la integración ferroviaria de Lorca.

"PRIORIDAD EN TODOS LOS PROGRAMAS ELECTORALES"

Para Boluda, el balance demuestra que es necesario mantener la exigencia y situar la finalización del Corredor en el centro de las decisiones públicas. Es por eso que, ante las elecciones generales del 29N, ha reclamado que la culminación de la infraestructura forme parte de los compromisos de las distintas candidaturas: "Queremos trasladar un mensaje claro: el Corredor Mediterráneo debe ser una prioridad en todos los programas electorales, con compromisos concretos, plazos verificables y la voluntad de terminarlo y que sea una realidad".

El presidente de AVE ha reiterado en que el objetivo no es únicamente avanzar en obras parciales, sino conseguir una infraestructura continua, interoperable y plenamente operativa para pasajeros y mercancías, conectada con Europa y con los principales puertos y centros productivos.