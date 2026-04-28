Seguridad Social estrena single y anuncia gira 45 aniversario: "Nos sentimos otra vez en la cresta de la ola"

José Manuel Casañ - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La banda valenciana Seguridad Social estrena nuevo single, 'Por todas partes te veo', que sirve de "carta de presentación" para su nuevo disco, 'Voy a Marte', que verá la luz en los próximos meses. Además, la veterana formación anuncia una gira con motivo de su 45 aniversario, en la que quiere demostrar que se siente "otra vez en la cresta de la ola".

Así lo ha avanzado el líder de la banda, José Manuel Casañ, acompañado por el guitarrista del grupo, Javi Vela, en un encuentro ante los medios en Roig Arena, donde, precisamente, arrancará la gira el 1 de mayo del año que viene.

'Voy a Marte' es un compilado de canciones elaboradas durante la pandemia "en un trastero". El trabajo, ha explicado Casañ, transita por las cinco fases del duelo --negación, ira, negociación, depresión y aceptación-- y ha reconocido que el título es en realidad un juego de palabras entre la posibilidad "irreal" de llegar al planeta vecino y amar a una persona, así como a uno mismo.

En el acto, que se ha desarrollado en la sala Johnnie Walker Experience de Roig Arena, Seguridad Social ha interpretado en directo a voz y guitarra por primera vez 'Por todas partes te veo', un lanzamiento que "redefine el sonido y la energía" de una banda emblemática del pop-rock español. Además, también han interpretado temas clásicos como 'Chiquilla' y 'Mi rumba tarumba'.

Las entradas para el concierto en el Roig Arena saldrán en preventa el próximo lunes 4 de mayo y, de manera general, a partir del día 5, a través de la página web del recinto. El concierto servirá como punto de partida de una gira que los llevará por España y América. "Que la gente venga y disfrute", ha deseado.

Casañ se ha mostrado emocionado con este concierto: "Llevamos 45 años esperando este instante. Una noche destinada a convertirse en recuerdo, llena de éxitos que han tejido la banda sonora de tu vida. Sobre el escenario, voces y nombres ilustres se unirán para seguir escribiendo nuestra historia bajo la misma música que nos ha acompañado siempre. Será un concierto único, irrepetible, de esos que solo ocurren una vez en el tiempo. No dejes que te lo cuenten. Hazlo tuyo. Quiero tener tu presencia".

El líder de la banda ha reconocido que el disco, que "lleva años grabado y acabado", reúne muchos sentimientos porque en estos años han pasado muchas cosas, como la muerte de su padre y "muchos desamores". No obstante, ha remarcado: "Yo soy muy optimista y el disco no es nada derrotista. Lo vi de una manera natural".

Dicho esto, ha reconocido: "Me he dado cuenta de que utilizo la música y la poesía para quitarme todo el peso --que conlleva el duelo-- de encima. Me di cuenta de que pasé por el duelo y por las diferentes fases".

"SURFERA DEL ROCK "

En este sentido, ha continuado, la banda es "surfera del rock" y "está acostumbrada a muchas olas". "Considero que estamos en una ola que podemos aprovechar; nos sentimos otra vez en la cresta de la ola", ha precisado, para también resaltar que ha habido "olas malas", como fue la aparición de 'Operación triunfo', "que explotó justo cuando habíamos sacado un disco", ha enfatizado.

En este punto, Casañ ha comentado que en la actualidad hay jóvenes que vuelven a la "música más real", ya que, a su juicio, el rock ha "renacido" entre la juventud. Esto, según ha dicho, también ha propiciado la publicación de este nuevo disco.

Sobre el vídeoclip del primer single, que también se ha estrenado en este encuentro con los medios, Casañ viste con un traje de austronauta con el que pretende "jugar fuera de la realidad" y "estar completamente aislado". "Dentro de ese traje estás fuera del mundo", ha comentado.

LIBRO

Casañ también ha dado a conocer el libro complementario al disco 'Seguridad Social. Voy a Marte', de la editorial Sargantana, una obra con "mucha ilustración" y poesía, así como relatos cortos, canciones, cuentos y fábulas. La obra --que se presentará en la Fira del Llibre de València el 8 de mayo-- está ilustrada por el dibujante Paco Roca.

Cada escrito, al igual las canciones, se enmarcan en las cinco fases del duelo. "Todo esto termina en una transformación en la que el autor, observándose desde arriba, exclama 'Voy a Marte', como si de otra persona se tratar. Marte, como dios de la guerra, lucha para recuperar su amor propio perdido", reflexiona.