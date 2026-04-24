Seis detenidos al desmantelar un punto de venta de drogas oculto bajo la apariencia de club cannábico en Sant Vicent

Imagen de uno de los detenidos en el marco de la operación - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes que presuntamente operaba bajo la apariencia de una asociación cannábica en Sant Vicent del Raspeig (Alicante). La actuación se ha saldado con la detención de seis personas y la investigación de una séptima, todos ellos con edades comprendidas entre los 19 y 28 años, así como con la intervención de diversas cantidades de droga, dinero en efectivo y un animal exótico.

La investigación se inició el pasado año tras la recepción de "numerosas quejas vecinales" por la "elevada afluencia de personas" en el local, así como por los "intensos olores derivados del consumo de marihuana, perceptibles tanto en el interior como en el exterior del establecimiento", señala el instituto armado en un comunicado.

Las primeras gestiones permitieron identificar la asociación, ubicada en una calle comercial muy transitada, próxima a un parque infantil frecuentado por menores y rodeada de viviendas. Los investigadores comprobaron que los responsables de la asociación eran tres amigos, a quienes les constaban "múltiples hechos relacionados con la tenencia y consumo de drogas en la vía pública".

Durante el desarrollo de la investigación, se detectó la actividad de dos trabajadores, quienes supuestamente realizaban "rápidas transacciones compatibles con la venta de droga, algunas de ellas en el exterior del establecimiento".

Asimismo, las vigilancias evidenciaron un "flujo constante de personas que accedían al local durante breves periodos de tiempo", algo que, según la Guardia Civil, "reforzó la hipótesis de que se trataba de un punto de venta al menudeo encubierto bajo la apariencia de una asociación legal".

REGISTRO

El pasado 8 de abril, ante los "indicios obtenidos" y el "previsible aumento de actividad con motivo de las fiestas patronales", se llevó a cabo la entrada y registro del local. La actuación contó con el apoyo de agentes de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunitat Valenciana.

Los agentes se incautaron de 200 gramos de hachís, cien gramos de marihuana, 50 mililitros de sirope de cannabis, 35 cigarrillos con marihuana, 3.000 euros en efectivo, una bicicleta de alta gama, documentación con anotaciones relativas a pesos y variedades de droga, así como útiles para el corte, manipulación, pesaje y envasado de sustancias estupefacientes.

En el operativo fueron detenidos seis varones y se investigó a un séptimo, a quienes se les imputan delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita. Los investigadores consideran que el local funcionaba presuntamente "como un centro de distribución de marihuana y hachís, cuya actividad real distaba significativamente de su supuesta finalidad como club privado sin ánimo de lucro".

El establecimiento ha quedado precintado judicialmente. Asimismo, un animal exótico ha sido intervenido al carecer la asociación de la documentación correspondiente para su posesión, según ha explicado la Guardia Civil.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sant Vicent del Raspeig, que ha decretado la puesta en libertad de todos ellos.