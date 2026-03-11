Seis municipios de Alicante superan los cien litros de lluvia este miércoles

Archivo - Una persona utilizando un paraguas - María José López - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Seis municipios de la provincia de Alicante han superado los cien litros por metro cuadrado (l/m2) de lluvia este miércoles, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) consultados por Europa Press.

Hasta las 16.00 horas, se han acumulado 138,8 l/m2 en el observatorio de Ambra en la localidad de Pego, 136,2 l/m2 en La Vall d'Ebo, 135 l/m2 de El Ràfol d'Almúnia, 127,2 l/m2 en la estación del Parque Natural del Montgó en Xàbia, 113 l/m2 en Pedreguer y 100,3 l/m2 en la de Les Sénies en Murla.

Desde Avamet han apuntado que en las últimas horas se han registrado lluvias "muy abundantes" en las comarcas de la Marina Alta, que pertenece a la provincia de Alicante, y en la Safor, ya en la de Valencia.

Por su parte, el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA) ha compartido en redes sociales varios vídeos en los que se puede observar cómo corre el agua por algunos ríos y barrancos, al tiempo que se ha referido a los más de 130 l/m2 caídos "en diversos observatorios" de Avamet en Pego en lo que va de miércoles.

Estas lluvias también han tenido otras consecuencias, como por ejemplo el cierre de carreteras. La Policía Local de Pego ha informado pasadas las 15.00 horas de que la CV-700, en dirección a El Verger, y la CV-678 ya están habilitadas para circular, tras haberse cerrado por la mañana. Solo está cortada la CV-728, que une las otras dos carreteras, según ha concretado el cuerpo municipal, que ha pedido circular "con mucha prudencia".