Seis valencianos, entre las personas más ricas de España, con Juan Roig en tercera posición de la lista Forbes

Archivo - El presidente ejecutivo de Mercadona, Juan Roig (i), y el presidente de AVE, Vicente Boluda (d), en imagen de archivo.- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Las 100 mayores fortunas del país aumentan su riqueza un 16,1%

MADRID/VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis valencianos figuran entre las personas más ricas del país, según la la lista de 'Los 100 españoles más ricos' de Forbes España. Destaca en esta clasificación el presidente de Mercadona, Juan Roig, que escala hasta el tercer puesto con 9.800 millones de euros, lo que supone un 24% más.

Asimismo, en sexta posición aparece la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, con un patrimonio de 5.550 millones de euros (1.150 más).

El lugar 19 de este ranking es para el propietario de Pamesa Cerámica, Fernando Roig, con una fortuna de 2.400 millones de euros y un incremento de 300 millones.

Otro valenciano incluido en el listado de Forbes es el presidente de Naviera Boluda Transporte, Vicente Boluda, quien ocupa el puesto 32 con 1.600 millones (+500).

Por su parte, Asunción Manzanet, accionista de Porcelanosa Cerámica, está situada en el lugar 84 con 670 millones de euros, y en el 90 se encuentra el presidente ejecutivo de Grupo Cox Energías Renovables,

Enrique Riquelme, con un montante de 620 millones de euros.

En términos globales, el fundador de Inditex, Amancio Ortega, su hija Sandra, Juan Roig (Mercadona), Juan Carlos Escotet (Abanca) y Rafael del Pino Calvo-Sotelo (Ferrovial), son las cinco grandes fortunas españolas, según el ránking de la lista de 'Los 100 españoles más ricos' de Forbes España.

En concreto, la suma de las 100 fortunas españolas en 2026 asciende a la cifra récord de 300.530 millones de euros, lo que supone un incremento del 16,1% respecto al pasado año.

Amancio Ortega, el accionista mayoritario de Inditex, lleva más de una década encabezando esta clasificación, desde 2014, y su fortuna se ha elevado un 13,9% en comparación a 2025, hasta los 125.200 millones de euros, consolidándose en el 'top 10' mundial de Forbes USA. Tras él se sitúa su hija Sandra Ortega --única mujer entre los cinco primeros puestos de la lista--, cuya fortuna asciende a los 11.500 millones de euros.