Una semana del incendio de la Vall d'Uixó: estabilizado y con diferentes medios terrestres trabajando en su extinción

Árboles frutales quemados en un incendio forestal, a 30 de julio de 2026, en Alfondeguilla, Castellón, Comunidad Valenciana (España). El fuego afronta su sexto día activo y la inversión térmica dificulta los trabajos de los medios aéreos en algunas zonas. - Ángel Sánchez - Europa Press

CASTELLÓ 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó cumple una semana y se encuentra estabilizado tras quemar 9.568 hectáreas con un perímetro de 89 kilómetros. Esta mañana permanecían trabajando en la zona diferentes medios terrestres.

En concreto, según ha informado el '112 Comunitat Valenciana', este sábado estaban trabajando sobre el fuego dos unidades forestales de la Generalitat; tres dotaciones; dos brigadas rurales de actuación forestal y tres unidades de Bomberos de la Diputación; además de una dotación del Área de Seguridad y voluntarios.

Los vecinos de los dos últimos municipios que estaban desalojados, Artana y Eslida, ya pudieron volver ayer a sus casas. El municipio más afectado ha sido Artana, con 3.160 hectáreas calcinadas, de las cuales 2.705 son hectáreas forestales y el incendio ha afectado a un 12% del Parque Natural de la Sierra de Espadán.

La nueva fase supone que, sin estar controlado, el incendio evoluciona dentro de las líneas de control según las previsiones y labores de extinción.

Durante la noche se han quedado en la zona del fuego cuatro unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana, dos de València y dos de Castellón repasando y refrescando la zona.

En cuanto a los medios desplazados de otras comunidades autónomas, este viernes solo trabajaron sobre el terreno los efectivos de Murcia, que se retiraron al terminar la jornada, al igual que la UME. Barcelona y Aragón retiraron también sus unidades a primera hora.