Nuestra Señora de Gracia de La Torre de València reabre este sábado sus puertas casi dos años después de la dana

Iglesia de La Torre reabre sus puertas tras la dana - ARZOBISPADO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parroquia Nuestra Señora de Gracia, en la pedanía de La Torre de València, celebrará el próximo sábado, 26 de septiembre, la reapertura y dedicación de su templo, después de dos años de intensos trabajos de reconstrucción a causa de los daños provocados por la dana.

La celebración tendrá lugar a las 19.00 horas y estará presidida por el arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent. Y el domingo, a las 12:30 horas, tendrá lugar una misa de acción de gracias en sufragio por los fallecidos, presidida por el obispo auxiliar de Valencia monseñor Arturo García, según ha informado el Arzobispado en un comunicado.

"La comunidad parroquial afronta la reapertura teniendo especialmente presentes a las familias del barrio que fueron víctimas de la dana y, de manera particular, a aquellas que perdieron a sus seres queridos", ha destacado el párroco, Salvador Pastor Abril, en una carta dirigida a los vecinos.

CONVERTIDA EN CENTRO DE AYUDA

La pedanía valenciana de La Torre fue una de las zonas afectadas por la dana. La parroquia Ntra. Sra. de Gracia se convirtió, 24 horas después de las inundaciones, "en centro neurálgico de distribución de ayuda en la zona".

Salvador Pastor recuerda que "cuando ya estaba en las mínimas condiciones aceptables fue cuando ya abrimos y fue una opción que no dudamos en ningún momento. De hecho, nos dolió no poder hacerlo antes porque sabíamos que no había quedado nada en pie del barrio, no había ninguna tienda, no había ningún supermercado, no había ninguna farmacia, no había nada, entonces nos dolía. La fe compartida es la única manera de vivir la fe, entonces todo esto fue una experiencia del Señor para esta comunidad. Las bienaventuranzas de Jesús se cumplieron aquí", ha sostenido.

"Ante cualquier situación dura y difícil hay un posible doble camino: uno que nos lleva a muy mal puerto, que es el del victimismo y el de encerrarnos en nosotros mismos; y otro que es salir de nosotros mismos, encontrarnos con el otro, compartir esperanzas y también historias de dolor, pero ese amor sana, ese amor hace crecer y le da otra lectura diferente a todo, ha dejado en la comunidad ese estilo de todos por todos, de familia, de vínculos estrechados y de mayor conciencia de pertenencia", subraya el sacerdote.

Tras dos años de trabajos, "quiero poner en valor que si esta es la casa del Señor y nuestra casa es la casa de la comunidad, y la comunidad es la familia de familias, también ha habido muchos hogares que reconstruir en lo material y también que apoyar en lo emocional y en lo espiritual. Y eso no quisiera para nada que quedase velado, porque han sido tantas y tantas las casas, los hogares de tantas familias en las que se ha intervenido, que sería injusto", señala Salvador.

"Hubo personas del barrio que tenían una buena relación con la parroquia antes de la dana, pero que cuando entraron a formar parte de ese hormiguero, les marcó y ahora están mucho más próximas", ha añadido el párroco.

Y en cuanto a la reconstrucción material, ha indicado que querían que el templo"materialmente expresase lo que queremos que sea a nivel espiritual. Un lugar en el que se sienta acogido, que se sienta tranquilo, que se puedan celebrar los misterios de nuestra fe con la belleza que estos tienen. En definitiva, que cada piedra, que cada rincón fuese expresión de la belleza del Señor y también de la belleza de la comunidad cristiana cuando vivimos en el modelo de Jesús".

PRIMERA VISITA DE LA PEREGRINA

Con motivo de la reapertura y dedicación del templo, la parroquia de Nuestra Señora de Gracia recibirá por primera vez la visita de la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados, que permanecerá en el barrio de La Torre del 2 al 4 de octubre. La visita ha sido organizada por la parroquia con la colaboración de las comisiones falleras, las asociaciones del barrio y la Alcaldía de pedanía valenciana.