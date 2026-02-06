Sentim les Llibreries, el 'amigo invisible' de los lectores, abre el plazo de inscripción

Sentim les Llibreries celebra un año más poniendo en el centro la lectura y las librerías de barrio - SENTIM LES LLIBRERIES

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa Sentim les Llibreries, el 'amigo invisible' entre lectores, abre el plazo de inscripción de su edición de 2026, que regresa "con novedades y fuerzas renovadas" y que "pone en el centro a las librerías de barrio".

Sentim les llibreries es un juego literario que nació en 2020 para apoyar a las librerías valencianas y fomentar la lectura. Los participantes recibirán un libro elegido por tu amigo o amiga invisible y por tu librero o librera, "creando un intercambio único entre personas apasionadas por los libros", recuerda la organización en un comunicado.

Además de ser una experiencia divertida, el objetivo es "dar fuerza a las librerías locales y reforzar el papel de los libreros como guías y prescriptores, defendiendo un modelo cultural libre de las grandes plataformas comerciales", añaden.

Este año, la actividad se celebra hasta el 6 de abril y para poder participar es necesario darse de alta en el formulario antes del 21 de febrero. La información está disponible en el siguiente enlace: https://sentimlesllibreries.com

La propuesta cuenta por primera vez con la colaboración del Gremi de Llibrers de Valencia y también tiene en cuenta a los gremios de Castellón y Alicante, reforzando así su carácter inclusivo y territorial.

Además, Sentim les Llibreries estará presente en la Fira del Llibre de València con una actividad especialmente pensada para la iniciativa y desarrollada en colaboración con el gremio, que refleja la filosofía de poner la lectura y las librerías en el centro.

La ilustradora que da vida visual a esta edición es Ada Diez, autora de la imagen de Sentim les Llibreries, con una trayectoria vinculada a la ilustración, la dirección de arte y los proyectos culturales contemporáneos. En esta ocasión, su trabajo busca un giro más actual, moderno y rompedor, que abra una nueva etapa con un lenguaje visual fresco, directo y con carácter.