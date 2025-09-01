Septiembre comienza sin cambios meteorológicos significativos en la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana da la bienvenida al mes de septiembre con una jornada tranquila desde el punto meteorológico, ya que no se esperan fenómenos significativos, según la predicción de Aemet.

El cielo estará poco nuboso en general, con nubosidad de evolución diurna en el tercio norte, donde no descarta algún chubasco ocasionalmente con tormenta por la tarde.

En cuanto a las temperaturas mínimas, no experimentarán grandes cambios, mientras que las máximas irán en descenso en todo el interior y en la mitad sur de Valencia. Por su parte, los termómetros subirán en el litoral sur de Alicante y se mantendrán sin cambios en el resto.

En la ciudad de Alicante los valores oscilarán entre los 24 y los 35 grados; en Castelló de la Plana, entre los 20 y los 31 y en València, entre 22 y 32.

El viento soplará flojo a moderado del oeste y noroeste, girando por la tarde a componente este en el litoral.