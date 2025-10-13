Septiembre "histórico" para los aeropuertos de Alicante y Valencia

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Alicante-Elche Miguel Hernández y Valencia han vivido un septiembre "histórico" al registrar, respectivamente, los 1,9 y los 1,07 millones de pasajeros, según los datos facilitados este lunes por Aena.

Así, la infraestructura alicantina volvió a lograr récord mensual de viajeros en septiembre con 1.907.274 pasajeros. Esto supone un crecimiento del 5,9% respecto al mismo periodo de 2024. El tráfico internacional, mayoritario en la terminal alicantina, experimentó un crecimiento del 8% con 1.685.462 pasajeros registrados.

Por otra parte, el tráfico nacional registró 220.205 viajeros, un 8% menos. Todo ello respecto al tráfico comercial y en relación al mismo periodo del año pasado. Dentro del mercado internacional, Reino Unido lideró el tráfico de septiembre con 653.522 viajeros; seguido de Alemania, con 118.783; Países Bajos, con 110.166; Bélgica, con 92.439; y Francia, con 89.730.

En cuanto a los vuelos, también en este apartado el aeropuerto alicantino registró un septiembre histórico con un total de 11.691 operaciones atendidas, lo que implica un incremento del 4,7% respecto al mismo mes de 2024.

El Aeropuerto de Alicante registró un total de 15.317.278 pasajeros durante los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 8,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Respecto a los vuelos, desde enero hasta septiembre se operaron un total de 95.524 movimientos, un 8,5% más que en 2024.

En cuanto al Aeropuerto de Valencia, alcanzó un récord mensual de pasajeros en septiembre con 1.071.198 viajeros contabilizados, lo que supone un incremento del 1,2% respecto al mismo mes de 2024. El tráfico internacional sigue siendo mayoritario en la terminal valenciana con 810.609 pasajeros registrados en septiembre, un 4,1% más.

El mercado doméstico registró 257.517 viajeros, un 7,5% menos. Todo ello en relación a vuelos comerciales y respecto al mismo periodo del año anterior. Entrando a detallar las principales procedencias y destinos de los pasajeros internacionales registrados en septiembre, los más numerosos fueron los de origen/destino Italia, que sumaron 168.585 viajeros; seguidos de Alemania con 95.441; Países Bajos, con 86.432; Reino Unido con 82.691 y Francia, con 79.586.

Y, por lo que se refiere a las operaciones, el Aeropuerto de Valencia operó un total de 8.188 vuelos durante el mes de septiembre, lo que implica un ligero descenso del 0,2% respecto a los movimientos de aterrizaje y despegue del mismo periodo del año anterior.

NUEVE PRIMEROS MESES DEL AÑO

El Aeropuerto de Valencia registró un total de 8.989.690 pasajeros desde enero hasta septiembre, lo que implica un incremento del 8,2% respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a los vuelos, se operaron 70.374 movimientos en estos mismos meses, un 6,9% más.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de septiembre de 2025 con 35.760.852 pasajeros, un 2,7% más que en el mismo mes de 2024; gestionaron 299.292 movimientos de aeronaves, un 2,4% más que en 2024; y transportaron 132.905 toneladas de mercancía, un 9,9% más que el año pasado.