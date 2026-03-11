Sequiol se alza con el premio a la mejor Gaiata y Farola-Ravalet, mejor Gaiata Infantil de la Magdalena

Gaiata 15 - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sequiol se ha alzado con el premio a la mejor Gaiata y Farola-Ravalet obtuvo el premio a la mejor Gaiata Infantil, mientras que el premio al mejor Llibret fue a parar a la gaiata 18, Crèmor. La plaza Mayor de Castelló, llena de público, acogió este martes por la noche la entrega de los premios a la mejor Gaiata, Gaiata Infantil y al mejor Llibret de la Magdalena 2026, en un acto que reconoce el trabajo, la dedicación y el esfuerzo de las 19 comisiones gaiateras a lo largo de todo el año, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El acto contó con la presencia de la concejala de Fiestas, Noelia Selma, acompañada por las Reinas de las Fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, junto a sus respectivas Damas de la Ciudad, así como de los concejales del equipo de gobierno Sergio Toledo, Vicent Sales, Paco Cabañero y Gonzalo Romero.

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, destacó que se había vivido una noche "muy emocionante" en la que felicitaron a las comisione ganadoras, pero también al conjunto de los 19 sectores gaiateros "por el trabajo y el esfuerzo que realizan durante todo el año para engrandecer las fiestas y hacer posibles los mejores monumentos de luz de la ciudad.

En la categoría de gaiatas, el primer premio fue para la gaiata 15, Sequiol, que se alzó con el máximo reconocimiento de la noche gracias a una propuesta que volvió a poner de manifiesto el alto nivel artístico y creativo de los monumentos de luz de la ciudad.

El segundo premio recayó en la gaiata 6, Farola-Ravalet, mientras que la gaiata 7, Cor de la Ciutat, obtuvo la tercera posición.

En el apartado infantil, la gaiata 6, Farola-Ravalet, fue distinguida con el primer premio, consolidando así una destacada participación también en esta categoría. El segundo premio fue para la gaiata 13, Sensal; mientras que la gaiata 15, Sequiol, completó el podio con el tercer puesto.

PREMIOS A LOS LLIBRETS

La creatividad y el trabajo de difusión de cada sector tuvo también su reconocimiento en los premios a los llibrets. En esta categoría, el primer premio fue para la gaiata 18, Crèmor, mientras que el segundo galardón recayó en la gaiata 13, Sensal. El tercer premio fue para la gaiata 1, Brancal de la Ciutat.

Por su parte, el premio a la mejor portada de llibret fue para la gaiata 5, Hort dels Corders, destacando así el valor artístico y visual de una obra que sirve también como carta de presentación de cada publicación festiva.