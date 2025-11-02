Sergio Dalma actuará en el Roig Arena el 16 de enero de 2027

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sergio Dalma visitará por primera vez el Roig Arena el 16 de enero de 2027, en un concierto enclavado dentro su nueva gira. Dalma lanzará el 14 de noviembre su nuevo álbum, 'Ritorno a Via Dalma', el número 23 en su extensa carrera y del que ya se conocen dos de sus temas: 'Entre tú y mil mares' y 'Parole parole'.

Las entradas para el concierto de Sergio Dalma en el Roig Arena saldrán a la venta este miércoles 5 de noviembre a las 12.00 horas en la web del Roig Arena, ha destacado el recinto en un comunicado.

En este proyecto, Sergio Dalma reúne con "energía" y "vitalismo" a varias generaciones de autores italianos. El álbum cuenta con temas de autores contemporáneos con "mucho impacto" en España, como Nek, Zucchero o Laura Pausini, pero también reinterpreta algunas canciones clásicas.