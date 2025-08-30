El Servicio de Salvamento y Socorrismo realiza más de 400 asistencias en las playas de Castelló en julio y agosto

El Servicio de Salvamento y Socorrismo realiza 400 asistencias en las playas de Castelló en julio y agosto - AYTO CASTELLÓ

CASTELLÓ, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salvamento y Socorrismo del Ayuntamiento de Castelló ha registrado un total de 401 asistencias en las playas del Pinar, Serradal y Gurugú durante los meses de julio y agosto. La mayoría de estas intervenciones, alrededor de 360, estuvieron relacionadas con curas leves, como picaduras de medusa y quemaduras solares.

Entre las actuaciones más relevantes, se produjeron nueve avisos por zona de baño, dos atenciones por reacciones alérgicas, dos rescates por actividades náuticas y once rescates de bañistas. De todos ellos, 13 requirieron traslado en ambulancia, todos ellos sin gravedad, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha señalado que el trabajo del equipo de Salvamento y Socorrismo y su coordinación con los servicios sanitarios, Policía Local y Bomberos "está siendo muy positivo y prueba de ello son los resultados".

Asimismo, el edil ha apuntado que el dispositivo de seguridad continuará activo durante septiembre, con el objetivo de "garantizar la protección en todas las playas y mantener un nivel de vigilancia constante".

"Nuestro objetivo no es solo atender incidencias, sino también anticiparnos a ellas. Informamos a los bañistas sobre las normas de seguridad, las zonas habilitadas para el baño y los riesgos de las corrientes, y realizamos constantes rondas de vigilancia para evitar situaciones de peligro. La colaboración de la ciudadanía es fundamental para que nuestro trabajo sea efectivo y todos puedan disfrutar de las playas de manera segura", ha subrayado.

El despliegue incluye un inspector, un oficial y dos agentes fijos, además de dos patrullas móviles con cuatro agentes, una patrulla del Grupo de Intervención y Respuesta (GIR) con dos agentes, y el apoyo de Agentes de Movilidad Urbana (AMUS) según la necesidad.

En cuanto al Servicio de Salvamento y Socorrismo en Playas (SSSP), este permanece activo hasta el 30 de septiembre, en horario de 11.00 a 20.00 horas, con un equipo formado por jefe de playa, patrón de moto acuática, 15 socorristas, un enfermero, un técnico de emergencias sanitarias, ambulancia de Soporte Vital Avanzado, moto acuática de rescate y buggy para desplazamientos rápidos.

El servicio cuenta con cuatro postas sanitarias ubicadas en el paseo marítimo (Planetario, Pinar, Gurugú y Serradal) y siete torres de vigilancia distribuidas estratégicamente: cuatro en la playa del Pinar, una en el Gurugú y dos en el Serradal, garantizando una cobertura completa para cualquier incidencia.