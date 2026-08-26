Servicios sociales reduce un 2% la lista de espera para el reconocimiento del grado de discapacidad

Archivo - Una persona en silla de ruedas - GVA - Archivo

VALÈNCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha reducido en un 2 por ciento la lista de espera para la valoración del grado de discapacidad entre enero y junio de 2026 gracias al plan integral activado por el Consell para agilizar la tramitación de las solicitudes iniciales y las revisiones.

La directora general de Personas con Discapacidad, Bárbara Congost, ha explicado que, durante el primer semestre de 2026, la Generalitat ha valorado las solicitudes de 525.415 personas de las que 341.907 han obtenido el reconocimiento de un grado igual o superior al 33% de discapacidad.

En ese sentido, la directora general ha afirmado que la Conselleria combina herramientas innovadoras de simplificación administrativa como la plataforma digital REDIS con otras medidas que aceleran el acceso a prestaciones por discapacidad, como el refuerzo de personal. "La combinación de ambas estrategias implica una apuesta firme del Consell que mejora la calidad del servicio y acelera el proceso del reconocimiento del grado de discapacidad", ha destacado.

Este plan integral de medidas estratégicas supone "una mejora significativa en la respuesta a las personas que esperan el reconocimiento o la revisión de su grado de discapacidad", ha indicado Congost. Así, la Generalitat ha incorporado 23 puestos por acumulación de tareas durante los últimos ocho meses, lo que ha supuesto "un cambio de tendencia positivo respecto a la evolución previa y una mejora evidente de productividad con la resolución de valoraciones adicionales", ha añadido.

PROGRAMA ESPECIAL DE EMPLEO

Por otra parte, la Conselleria de Servicios Sociales ha puesto en marcha, con una dotación económica de 936.060 euros, un programa extraordinario de empleo de carácter temporal para reforzar los medios personales y organizativos necesarios para la implantación del procedimiento de revisión de oficio del grado de discapacidad.

La directora general de Personas con Discapacidad, Bárbara Congost, ha explicado que este plan "permitirá absorber el volumen extraordinario de expedientes, establecer criterios comunes de actuación, normalizar los circuitos de tramitación y garantizar una respuesta administrativa adecuada, eficaz y respetuosa con los derechos de las personas con discapacidad".

El programa, mediante el que se crean 23 puestos de trabajo de diferentes categorías, empezará a funcionar a partir de septiembre y tendrá una duración inicial de un año prorrogable hasta un máximo de cuatro.

En aplicación del marco normativo estatal, que obliga a la revisión de oficio del grado de discapacidad en la fecha prevista en la resolución, la Conselleria ha detectado un volumen de 22.744 expedientes susceptibles de estudio en los próximos meses, "lo que constituye una carga extraordinaria que excede la normal capacidad de tramitación", ha afirmado.

"Este volumen responde a una necesidad coyuntural derivada de la nueva regulación estatal y nos exige implantar un procedimiento específico que garantice la seguridad jurídica de los expedientes, así como su tramitación en fecha y forma con el objetivo de proteger los derechos de las personas con discapacidad", ha manifestado la directora general.