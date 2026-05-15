Sesenta artistas afectados por la dana reflexionan sobre lo efímero del territorio en una muestra en el CCCC

El Centre del Carme presenta 'Genealogías del territorio', con obras de 60 artistas afectados por la dana. - CONSORCI DE MUSEUS

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Las obras de 60 artistas afectados por la riada de octubre de 2024 forman en el Centre del Carmen Cultura Contemporània la muestra 'Genealogías del territorio', una exposición pensada para "visibilizar la riqueza artística, la memoria y lo efímero de la Comunitat Valenciana" y que reflexiona sobre cómo, a veces, la naturaleza puede ser "cómplice o pesadilla"

Las 60 instalaciones tienen como nexo común el territorio valenciano y reflexionan --a través de las experiencias vividas durante la dana-- sobre la naturaleza, la memoria y lo efímero del espacio en el que vivimos. La muestra reúne obras que se salvaron de la riada, así como otras realizadas exprofeso, que serán exhibidas hasta el próximo 1 de julio.

El comisario de la exposición, Álex Villar, ha detallado que seleccionaron piezas que "tuvieran que ver con el concepto de la exposición, que es el territorio". "Hay distintos artistas, desde Josep Sanleón o Esteve Adam, que son veteranos en el mundo del arte contemporáneo, hasta Alba Bueno y Claudia Mascarell, que son muy jóvenes y trabajan distintos lenguajes con un enfoque poético", ha explicado.

Villar ha destacado que la muestra se divide en cinco secciones, la primera con el título 'Tierra y sueño'. "En ella bajamos al territorio y vemos cómo la naturaleza a veces puede ser cómplice o pesadilla y luego atravesamos sedimentos, memorias y la naturaleza como paisaje y entorno cultural hasta llegar a la inclusión de la trascendencia, la desmaterialización de la obra, la esperanza, el silencio y la reflexión", ha subrayado.

Los cuatro bloques restantes que se pueden visitar en la exhibición son 'Sedimentos de la memoria', donde el barro y los residuos se presentan como materia de memoria; 'Paisaje: una forma de habitar', en la que el paisaje se consolida como experiencia física; 'La belleza que aún podemos soportar', donde la ruina se convierte en condición contemporánea; y 'La luz y el silencio', en la que el visitante tiene un espacio de reflexión desde la esperanza.

El comisario ha hecho hincapié en el "soporte institucional" que recibió tras la catástrofe: "Desde el minuto cero he tenido esa comprensión, ayuda y soporte, que nos ha permitido seguir adelante". A su juicio, la "cooperación y solidaridad" con las instituciones ha sido "la primera lección no solamente emocional sino también profesional" que se ha llevado del desastre natural y del proceso de "recuperación del patrimonio".

"Esto ha servido para desarrollar una cooperación entre el tejido artístico y las instituciones y para saber que formamos parte de un territorio en el que la creatividad, el arte y la cultura son nuestro principal motor más allá del sol y la playa", ha recalcado.

"LECTURA POSITIVA DE LA DANA"

A pesar de que ha reconocido que la riada ha sido "un impacto", también ha incidido en "sacarle una lectura positiva": "Nos ha vuelto a poner en relación con el contexto y nuestro medio, ahora yo soy más consciente de la tierra, del agua, de los elementos y de la posibilidad de colapso que existe con el medio ambiente", ha apuntado.

Para Villar, la exposición se trata de "vivir un viaje que va desde la naturaleza en su estado puro y articulada desde distintos elementos y lenguajes, al ser conscientes de una arqueología de lo contemporáneo". "Ese es el proyecto que realizamos a través de la visita de las cinco áreas en las que se constituyen las obras y que culminan con la trascendencia, la reflexión, la luz y el silencio", ha matizado.

En este sentido, ha señalado que 'Genealogías del territorio' sirve de "termómetro del arte contemporáneo, del nivel creativo y de los diversos lenguajes, al pasar por obras tecnológicas, arte textil, gráfico, cerámica, pinturas, instalaciones y neodadaísmos".

"HISTORIA DE DOLOR"

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha agradecido, emocionada, "de corazón" a cada uno de los artistas participantes y miembros de la organización: "Gracias por cada historia de dolor que estáis enseñando, pero al mismo tiempo de esperanza y de fuerza".

En la misma línea que el comisario, Alonso ha valorado la relación con los artistas. "Quiero dar las gracias a todos vosotros porque nos habéis dejado ayudaros, nos habéis atendido y nos habéis dejado arroparos porque hemos aprendido con vosotros la mejor manera de hacerlo", ha manifestado.

En cuanto al contenido de las piezas, ha puesto de relieve que transmiten la "historia de dolor" de una tragedia de la que "se debe salir fortalecido y de la que todavía queda camino por recorrer".

"Seguimos estudiando la prevención para que, si volviera a pasar una riada, podamos establecer medidas con la finalidad de que haya menos afección", ha dicho. Para ello, ha señalado que trabajan en "paliar el dolor y dar exposiciones como esta porque aquí hay mucho talento y fuerza".

POSIBILIDAD DE ITINERANCIA

La secretaria autonómica ha revelado, además, que desde el Consorci de Museus se está valorando la posibilidad de que esta muestra se lleve a otras ciudades. "Nos gustaría llevar esta exposición maravillosa a otros rincones de la Comunitat Valenciana, como Alicante, Castelló u otros lugares", ha especificado.

"Queremos decir orgullosos que estáis alzando el vuelo juntos, que estáis reivindicando el dolor y lo que queda por hacer, pero al mismo tiempo estáis reivindicando la fuerza de todo un pueblo, uno que vive orgulloso de su territorio e historia", ha dicho Alonso a los artistas presentes.

"MUESTRA MÁS IMPORTANTE DEL CCCC"

Por su parte, el director-gerente del Consorci de Museos (CMCV), Nicolás Bugeda, ha reconocido la relevancia de la exposición: "Desde que llegué a esta casa como responsable digo desde el corazón que para mí está la muestra más importante que hemos producido, la que más alegría me da y es una maravilla".

A su criterio, esto se debe a que la riada fue "mucho más que arruinar estudios", sino que significó "la destrucción anímica de nuestras vidas, porque el agua se llevó todo el trabajo de muchos años". "Si hay algo que le gusta a un artista es pintar y os quedasteis a cero, por lo que había que hacer algo y por suerte en esta casa hay un equipo de profesionales maravillosos", ha subrayado.

Bugeda ha expuesto que ofrecer esta exhibición era su "máxima preocupación" y ha incidido en que sostuvo reuniones para "hacer el mapeado de todos los artistas afectados y rescatar las obras". Asimismo, ha mostrado su satisfacción con que los artistas hayan podido exponer sus obras en el CCCC, al cual considera un "templo sentimental por el que han pasado grandes pintores de la Comunitat Valencia".