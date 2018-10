Sidonie celebrará 20 años de trayectoria en el Palau

Publicado 25/10/2018 13:51:39 CET

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música de València acogerá el próximo sábado, 27 de octubre, la actuación de Sidonie. El trío formado por Marc Ros (voz, guitarra y bajo), Jesús Senra (voces, bajo y guitarras) y Axel Pi (batería y percusiones) aprovechará su visita a la capital del Turia para festejar sus veinte años de trayectoria musical.

La propia banda ha destacado la importancia de València en su carrera y ha agradecido la oportunidad de tocar en un escenario como la Sala Iturbi del auditorio municipal. La actuación forma parte del ciclo 'Rock, pop..., al Palau' que el auditorio valenciano puso en marcha el año pasado para abrirse a otros públicos y estilos musicales, informan los responsables de la producción en un comunicado.

Sidonie debutó discográficamente en el año 2000 con el single Dragonfly (Bip Bip Records) cuando ya llevaba unos cuantos ensayos y conciertos a la espalda. Aquellas primeras canciones ('All Is Cool in the Evening', 'Sidonie Goes to London' o la versión de 'Beautiful Stranger' de Madonna) estaban marcadas por el sonido de los sesenta, con efluvios psicodélicos y las melodías del sitar. El mismo sello barcelonés creado por Albert Gil (Brighton 64) editó el primer álbum del grupo (Sidonie, 2001) y varios singles y ep.

La atractiva y pegadiza propuesta de la banda llamó la atención de Sony Music, discográfica que ha publicado todas las referencias de Sidonie desde 2003. La primera de ellas fue Shell Kids, donde destacaban temas como 'On the Sofa', 'Bla, Bla, Bla' o 'Standing Together'. Poco después, el trío adoptó el castellano como lengua para la composición, como ya habían hecho esporádicamente en años anteriores. Así, en 2005 vio la luz Fascinado, marcado por el estribillo del tema homónimo.

Álbumes como Costa Azul (2007), El incendio (2009), El fluido García (2011), Sierra y Canadá (2014) y El peor grupo del mundo (2016) y canciones como 'Nuestro baile del viernes', 'Por ti', 'El bosque', 'Un día de mierda' y 'Carreteras infinitas' han mantenido a Sidonie al frente del pop-rock estatal. Su último lanzamiento es el single 'Maravilloso', ilustrado con un vídeo vital y colorista rodado en Barcelona.

Las localidades para el concierto de Sidonie en el Palau de la Música del próximo sábado, 27 de octubre, se pueden adquirir por Internet en la página del auditorio (https://www.palauvalencia.com/evento/sidonie/) desde 20€ (más gastos de gestión). Las entradas también están disponibles en las taquillas del recinto.

PRÓXIMAS ACTUACIONES

La segunda edición del ciclo 'Rock, pop..., al Palau' se completará durante las próximas semanas. De esta manera, el cantante y guitarrista Josele Santiago actuará el jueves, 8 de noviembre, en la Sala Rodrigo para presentar los temas de Transilvania (Altafonte, 2017), su quinto trabajo en solitario. Una semana más tarde, el día 15, será el turno de Soledad Vélez, quien rendirá homenaje a su compatriota Violeta Parra.

La banda de reggae valenciana Candela Roots también actuará en la Sala Rodrigo del Palau de la Música. Será el sábado, 24 de noviembre, y su concierto servirá para poner el punto final a la gira Humanité, álbum editado en 2017 que recibió el Premio Ovidi como mejor trabajo de mestizaje aquel mismo año. Por último, Christina Rosenvinge interpretará los temas de su disco más reciente, Un hombre rubio (El segell del Primavera, 2018), y de toda su carrera el sábado, 15 de diciembre. La cantante ha sido distinguida con el Premio Nacional de las Músicas Actuales recientemente.