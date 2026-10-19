'Siempre Héroes' Arrancará Su Gira Nacional El 11 De Febrero En La Sala Auditorio Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala Auditorio Roig Arena acogerá el próximo 11 de febrero el arranque de 'Siempre Héroes', un espectáculo homenaje que reivindica la trayectoria y el legado de Héroes del Silencio cuando se cumplen tres décadas de la separación de una de las bandas "más influyentes y trascendentales" de la historia del rock en español.

Concebido como un viaje por la historia, la música y el impacto cultural del grupo zaragozano, el espectáculo combinará interpretaciones en directo con contenidos audiovisuales, según ha informado la slaa en un comunicado.

El hilo conductor correrá a cargo de Pedro Andreu, batería de Héroes del Silencio desde sus inicios, quien repasará en vídeo algunos de los episodios más significativos de la trayectoria de la banda junto a Enrique Bunbury, Juan Valdivia y Joaquín Cardiel.

Aunque su participación será exclusivamente audiovisual y no estará presente sobre el escenario, sus testimonios servirán para acompañar al público a través de la historia del grupo. La parte musical del espectáculo estará protagonizada por The Héroes Experience, formación especializada en recrear el repertorio de Héroes del Silencio y que cuenta con el cantante mexicano Cristo Bunbury al frente.

CANCIONES "MÁS EMBLEMÁTICAS"

La banda ofrecerá un recorrido por algunas de las canciones "más emblemáticas" del grupo, recuperando "la energía y la esencia de temas que marcaron a toda una generación de aficionados al rock en español", han destacado.

The Héroes Experience llega a esta gira respaldada por el reconocimiento obtenido recientemente en El Día H, el encuentro internacional de homenaje a Héroes del Silencio, donde ha sido distinguida con el Cover de Oro de Héroes del Silencio, galardón que premia la mejor reinterpretación de una canción de la banda realizada por un artista capaz de aportar una visión propia al material original.

En esta edición, el reconocimiento ha sido compartido con la formación Estirga. Las entradas para el concierto de 'Siempre Héroes' salen a la venta mañana.