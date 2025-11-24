Siete de cada diez valencianos comprarán en el Black Friday, pero la inflación modera el gasto

VALÈNCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una encuesta sobre los hábitos y expectativas de compra en el Black Friday elaborada por la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV) revela que siete de cada diez personas tienen previsto realizar compras, aunque la inflación está influyendo en una mayor contención del gasto. Estos datos ponen de manifiesto que esta campaña comercial está plenamente consolidada entre la ciudadanía valenciana

Según la encuesta, la mayoría de las personas consumidoras que participarán en el Black Friday lo harán motivadas por la intención de adelantar las compras de Navidad o aprovechar descuentos en productos que desean adquirir.

Por su parte, el 30% de la ciudadanía que no prevé comprar este año cita principalmente la falta de necesidad o la desconfianza en la veracidad de las ofertas, percibidas a veces como poco reales o previamente infladas.

Esta encuesta también señala que la inflación ha alterado las decisiones de compra de un 48% de la ciudadanía. El 53% prevé reducir su presupuesto respecto a años anteriores, mientras que un 31% lo mantendrá y el resto lo aumentará.

El gasto previsto se concentra mayoritariamente en un rango de entre 50 y 150 euros, los que según la Unión de Consumidores un consumo más racional y menos impulsivo.

En cuanto a los sectores más demandados, la tecnología, la moda y el calzado y los electrodomésticos se sitúan a la cabeza. Se detecta un crecimiento del interés en perfumería, cosmética y artículos deportivos, mientras sectores como viajes o cultura quedan en un segundo plano. Estas tendencias confirman que las compras se orientan principalmente hacia productos prácticos o destinados a regalo.

Las compras online se consolidan como la modalidad preferida por la mayoría de consumiores, aunque un porcentaje significativo continúa optando por las tiendas físicas para comprobar el producto o acceder a ofertas exclusivas. Las plataformas de comercio electrónico y las grandes superficies concentran la mayor parte de la actividad, si bien el pequeño comercio local mantiene una presencia destacada entre quienes valoran la cercanía y la confianza.

Internet y las redes sociales predominan como las fuentes de información utilizadas para conocer las promociones, seguidas por los medios de comunicación tradicionales y el 'email marketing', lo que evidencia el papel esencial de los canales digitales en la planificación de las compras.

CONSEJOS

Desde la UCCV recomiendan comparar precios, verificar la veracidad de las ofertas y planificar el gasto para evitar compras impulsivas, además de apostar por el comercio local y opciones de consumo sostenible.

También advierten sobre las estafas que suelen incrementarse en épocas de mayor consumo, como el Black Friday o la Navidad. Entre ellas destacan la suplantación de identidad y la aparición de páginas web falsas que ofrecen artículos muy atractivos que en realidad no existen.