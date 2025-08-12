Siete detenidos por una brutal paliza a un joven en octubre de 2024 en La Murada

Imagen de uno de los detenidos por la agresión a un joven en La Murada - GC

La víctima, de 18 años, continúa ingresada en estado muy grave y su vida corre serio peligro

ALICANTE, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Murcia, Castellón y Alicante a siete hombres acusados de un delito de homicidio en grado de tentativa por su presunta implicación en una brutal paliza a un joven de 18 años en la pedanía de La Murada, en octubre de 2024, al que le provocaron lesiones graves por las que aún permanece ingresado con secuelas por las que su vida corre peligro. Desde entonces, se encuentra asistido mecánicamente para mantenerse con vida.

La investigación se inició por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almoradí (Alicante) el 29 de octubre de 2024, tras una agresión múltiple que tuvo lugar la noche anterior, en la que la víctima recibió una brutal paliza a manos de varias personas que se dieron a la fuga.

La noche en la que ocurrieron los hechos, el 28 de octubre, tres amigos se encontraban en un parque de la pedanía de La Murada, en Orihuela (Alicante), cuando un grupo de personas les abordó para agredirles "sin más preámbulo", según ha informado el instituto armado en un comunicado.

De los tres jóvenes que se encontraban en el parque, dos consiguieron escapar pero el tercero no. La víctima recibió una paliza por el grupo que, posteriormente, huyó del lugar en coche. Como consecuencia de la agresión, el joven sufrió un traumatismo cráneoencefálico que le provocó un hematoma cerebral por el que, desde entonces, tiene secuelas "muy graves" y su vida "corre peligro".

Tan pronto como tuvieron conocimiento de los hechos, los agentes de Policía Judicial iniciaron las indagaciones para localizar a los autores. El desarrollo de la operación fue "muy complejo", por tratarse de un grupo "muy numeroso", del que no existían datos iniciales de ningún tipo que permitieran localizarlos, así que los investigadores comenzaron a recabar declaraciones en el entorno.

ALQUILER DEL VEHÍCULO

En un momento dado, los agentes averiguaron una de las matrículas de los coches en los que viajaban los agresores, que fue alquilado por uno de ellos momentos antes de cometer el delito con la única finalidad de desplazarse hasta La Murada el día de los hechos, probablemente tratando de eludir ser descubiertos, según la Guardia Civil.

Los agentes continuaron varios meses con una intensa investigación, que permitió concluir que los presuntos implicados son siete hombres, residentes en Murcia, que se habían desplazado en dos vehículos hasta el parque en el que se encontraban los tres amigos.

Sin mediar palabra, cinco personas se bajaron de los dos vehículos, permaneciendo en el interior los dos conductores, mientras que los otros supuestamente propinaron una brutal paliza a uno de los tres jóvenes que se encontraban en el parque, al que no le dio tiempo a escapar. Tras dejarlo tirado inconsciente en el suelo, los presuntos autores emprendieron la huida en los dos vehículos.

Una vez que los investigadores consiguieron identificar a todos los supuestos agresores y localizar el otro vehículo implicado, los días 22, 23 y 29 de julio de 2025 procedieron a efectuar las detenciones de cinco de ellos en Murcia; uno en Burriana (Castellón); y, el último, en Almoradí (Alicante).

Se trata de siete varones de entre 26 y 42 años a los que se les imputa un delito de homicidio en grado de tentativa con resultado de lesiones graves. Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela que ha decretado el ingreso en prisión de dos de ellos, un hombre español de 39 años y otro de nacionalidad argelina de 31, y la libertad con cargos para los otros cinco, entre los que se encuentran los dos conductores de los vehículos.