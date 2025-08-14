Siete medios aéreos se reincorporan a las tareas de extinción del incendio de Teresa de Cofrentes

Dispositivo de extinción del incendio de Teresa de Cofrentes - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

VALÈNCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete medios aéreos se han reincorporado este mañana a las tareas de extinción del incendio forestal originado por un rayo sobre las 15.46 horas de ayer en Teresa de Cofrentes (Valencia) y se ha solicitado asimismo la movilización de un medio aéreo a Aragón, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

Asimismo, en la zona están trabajando ocho dotaciones y siete brigadas forestales del Consorcio de Bomberos de Valencia y siete

unidades terrestres bomberos forestales de la Generalitat, con siete autobombas, un coordinador forestal, cinco agentes medioambientales y tres autobombas y tres vehículos de la UME.

El incendio, originado por un rayo sobre las 15.46 horas de este miércoles, ha obligado a establecer la situación 2 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF), y a desalojar de forma preventiva las pedanías de El Canalón y otra cercana a la Rambla Argongeña.

En la jornada de ayer trabajaron en las tareas de extinción cinco dotaciones de bomberos voluntarios de Ayora y Cofrentes, dos brigadas forestales BRIFO, dos coordinadores forestales, un oficial, ocho unidades de bomberos forestales de la Generalitat, dos técnicos forestales y 12 medios aéreos.

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, acudieron en la tarde de ayer al puesto de mando avanzado (PMA) del incendio. Por su parte, la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, señalaron en redes sociales que están "muy pendientes" de la evolución del fuego.