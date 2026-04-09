Siete películas competirán en el Festival de Cine de Alicante 2026

Cartel del Festival de Cine de Alicante 2026 - FESTIVAL DE CINE DE ALICANTE

ALICANTE, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 23 edición del Festival Internacional de Cine de Alicante ha dado a conocer los títulos de los largometrajes que competirán en su sección oficial. En este 2026, la organización ha seleccionado siete películas. Entre ellas, destacan tres óperas primas. Todas se podrán ver del 27 al 29 de mayo en los Kinépolis de Alicante.

Las proyecciones comenzarán el miércoles 27 de mayo a las 19.00 horas con la comedia 'Un hombre de verdad', ópera prima de Liteo Pedregal que cuenta en el reparto con Carlos Olalla, Olivia Molina, Rosario Pardo, Laura de la Uz e Inma Sancho. Narra la historia de Guillermo, que a los 70 y tras morir su esposa deconstruye su machismo guiado por cuatro mujeres.

El mismo miércoles, a las 21.15 horas, se proyectará la segunda película a concurso, 'Mi cielo, tu infierno', del director Alberto Evangelio con un reparto encabezado por Tània Fortea, Sandra Cervera, Víctor Palmero y Antonio Hortelano.

Este largometraje es la vida de Adela y Victoria, quienes a lo largo de los años viven una historia de amor imposible. Son fuertemente castigadas por la ley y por la sociedad de los años 60 y 70. Sin embargo, a pesar de todos los impedimentos, no pueden olvidarse la una de la otra, detalla el Festival Internacional de Cine de Alicante en un comunicado.

'Absolute love' abrirá la sesión del jueves 28 de mayo a las 16.45 horas. Este largometraje, dirigido por Carlo Avventi, se desarrolla en los años 80 cuando el cantante de cruceros Arly, conquistó las listas de éxitos con su canción 'Absolute love'.

Sin embargo, la fama efímera le impidió mantener el éxito a largo plazo. 20 años después, Arly vive una vida cómoda y despreocupada en la costa sur de España, donde disfruta del sol y el mar. Aunque rodeado de amigos, Arly oculta una profunda herida, ya que ha abandonado su gran pasión, la música. El reparto está compuesto por Sara Deray, Arly Jones, Lydia Mínguez, Mauro Ottel, Maxi Celdrán, John Sanderson, Iván Gisbert.

La segunda película que podrá verse el jueves 28 de mayo, a las 19.00 horas, es 'A la cara', del ganador de un Goya, el alicantino Javier Marco, protagonizada por Manolo Solo, Sonia Almarcha, Roberto Álamo, Daniel Pérez Prada.

'A la cara' narra la historia de Pedro, que, cuando abre la puerta de su casa para recibir a un posible compañero de piso, se sorprende al encontrarse con Lina, una famosa presentadora de televisión. La habitación no le interesa, solo quiere que Pedro diga en voz alta el mensaje de odio que le escribió en redes sociales. Lo que empieza como un choque violento se transforma en una extraña convivencia, donde ambos se convierten en espejos incómodos.

La tercera película que podrá verse el jueves 28 de mayo a las 21.15 horas. Será 'Rabioso', de Luis María Ferrández. En el reparto cuenta con José Luis García Pérez, Patricia Ross, Víctor Clavijo y Eva Almaya.

'Rabioso' es la historia de Marco, quien el día de su boda amanece encadenado a una solitaria tumba en mitad del desierto. No recuerda nada, casi no tiene cobertura y en su cartera solo han dejado un euro, una tarjeta del banco y la foto de su prometida, pero, cuando aparece Ventura, una vendedora ambulante, se desata la tormenta.

OTRAS CINTAS

El viernes 29 de mayo a las 19.00 horas será el turno de 'Que vienen los perros', ópera prima de Iván Sánchez y David Tembleque, con un reparto formado por Olivia Baglivi, Mabel del Pozo, Ramón Esquinas, Carmen Mayordomo, Catalina Sopelana.

La película cuenta la historia de Liz, una prostituta de lujo en crisis que revive recuerdos bloqueados tras un hecho violento. Al huir, vuelve a su origen y descubre que su madre, que la abandonó, es "clave" para salvarla.

La última proyección de la sección oficial será el viernes 29 de mayo a las 21.15 horas, con 'Cowgirl', codirigida por Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens, siendo su ópera prima. Cuenta con un reparto compuesto por Isabel Rocatti, Carlos Cuevas, Pepe Munné y Joaquín Climent. Se trata de una comedia romántica que muestra los conflictos de la vida rural, la importancia de los recuerdos y el redescubrimiento del amor en el ocaso de la vida.

"Un año más hemos recibido un gran número de largometrajes y de gran calidad, ha sido muy difícil la selección. Estamos orgullosos de seguir creciendo y dando la oportunidad de ver óperas primas de nuevos creadores, o trabajos de directores ya consolidados. Diferentes géneros que estoy convencido agradarán mucho al público. El jurado no lo tiene nada fácil", ha comentado Vicente Seva, director del Festival Internacional de Cine de Alicante.

PREMIOS

Los largometrajes seleccionados competirán por los siguientes premios del palmarés: Tesela de Oro a la Mejor Película (dotado con 3.000 euros), Tesela de Plata al Mejor Director, Tesela de Plata a la Mejor Actriz, Tesela de Plata al Mejor Actor, Tesela de Plata al Mejor Fotografía y Premio del Jurado de la Crítica Sergio Balseyro a la Mejor Película.

El Festival Internacional de Cine de Alicante, que se celebrará del 23 al 30 de mayo, cuenta con el apoyo de la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, Alicante Film Office, Institut Valencià de Cultura (IVC), À Punt Radiotelevisió Valenciana y otras empresas colaboradoras.