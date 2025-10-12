Siguen cortadas por las lluvias la Cova del Colom, el camino Mestrets y la avenida Valencia de Castelló

Archivo - Un coche circula bajo la lluvia, a 2 de septiembre de 2023, en Castelló - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El camino Mestrets, la Cova del Colom y la avenida Valencia con Raya Almazora de Castelló continúan con cortes al tráfico este domingo como consecuencia de la dana Alice.

Así lo ha informado la Policía Local del municipio, que ha detallado que el camino Mestrets se encuentra cortado desde Cuadra Borriolench hasta Cuadra Segunda.

Igualmente, la Cova Colom está afectada desde Grupo Ventanova hasta Camino Asagador. También está cortado al tráfico el túnel hacia la N-340, en la avenida Valencia con Raya Almazora.

Desde la Policía Local de Castelló han destacado que no se han registrado incidencias destacables provocadas por el temporal de lluvias.