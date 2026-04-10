Siguen hospitalizados tres ciclistas atropellados en Orihuela (Alicante)

Imagen de archivo de una señal que advierte de la posible presencia de ciclistas en una carretera - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

ALICANTE, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres de los cuatro ciclistas atropellados el pasado miércoles por la tarde en la CV-925 a su paso por Orihuela (Alicante) continúan hospitalizados.

Fuentes sanitarias han explicado que dos siguen con pronóstico reservado en el Hospital de la Vega Baja del municipio oriolano, después de que ingresaran allí por presentar policontusiones.

Además, otro de estos tres afectados, que fue trasladado por un traumatismo craneoencefálico al Hospital del Vinalopó de Elche, todavía permanece en este centro, según ha podido saber Europa Press.

Los hechos ocurrieron cuando un conductor de 73 años presuntamente arrolló a estos cuatro ciclistas de entre 56 y 68 años. La Guardia Civil indicó que tres de ellos resultaron heridos de gravedad y otro con carácter leve.

Fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) detallaron tras el suceso que dos víctimas del siniestro fueron trasladadas al centro hospitalario de la Vega Baja y otra al del Vinalopó.

El hombre que supuestamente atropelló a los cuatro ciclistas circulaba en un coche que al parecer fue modificado para la discapacidad que padece y sin homologación. La Guardia Civil podría investigar a este conductor por supuesta conducción temeraria e incluso podría llegar a ser acusado de homicidio imprudente, aunque todo dependerá de cómo evolucionen las víctimas del suceso, según pudo saber Europa Press.