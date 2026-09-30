Siloé debutará el 9 de octubre de 2027 en Roig Arena con su "ambicioso" 'Terrorismo Emocional 'Deluxe Tour'

Archivo - El grupo musical Siloé posa para Europa Press, a 20 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda vallisoletana Siloé actuará por primera vez en el Roig Arena de València el 9 de octubre de 2027, concierto que cerrará su 'Terrorismo Emocional 2027 Deluxe Tour', una nueva gira de gran formato que pondrá en circulación más de 300.000 entradas.

Con ella, se abre el capítulo "más ambicioso" de la trayectoria de Siloé, ya que contará con varias fechas en Europa y Latinoamérica para finalizar en España, recalca la organización en un comunicado.

De la mano de Big Music Tour, la banda incluye la cita en Roig Arena de València, donde se pondrá "el broche por todo lo alto". Para esta nueva etapa, Siloé prepara un espectáculo completamente renovado y concebido para grandes recintos, con una producción a la altura de este nuevo salto, pero manteniendo intactas la intensidad, la emoción y la conexión con el público que han definido sus conciertos hasta ahora.

Las entradas se pondrán a la venta el próximo miércoles 7 de octubre a las 12.00 h www.roigarena.com.