Silvia Verdú (PSPV), nueva alcaldesa de Pinoso: "Asumo el cargo con responsabilidad y ganas de lograr avances"

La socialista Silvia Verdú (c) recibe la vara de mando de su predecesor, Lázaro Azorín, y de la edil Elisa Santiago tras haber sido elegida alcaldesa de Pinoso (Alicante) el 5 de septiembre de 2025 - AYUNTAMIENTO DE PINOSO

ALICANTE, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La socialista Silvia Verdú Carrillo ha sido elegida este viernes alcaldesa de Pinoso (Alicante) en un pleno extraordinario donde ha tomado posesión del cargo, que, según ha dicho, asume con "responsabilidad" y "muchísimas ganas de trabajar" para conseguir "avances" para el municipio.

Con 46 años, se ha convertido en la primera mujer que ostenta la vara de mando en la historia del pueblo, después de que el pasado 8 de agosto Lázaro Azorín formalizara su dimisión como alcalde para "concentrar" su labor como diputado del PSOE en el Congreso.

Para que la elección de la persona sucesora en la alcaldía fuera posible, previamente Julián Pérez ha tomado posesión como edil del grupo municipal socialista, ya que Azorín también renunció a su cargo de concejal.

De esta forma, Pérez regresa a la corporación de la que ya formó parte entre 2015 y 2019 como responsable de las áreas de Agricultura, Recursos Hídricos, Aguas y Caminos. El PSPV cuenta con mayoría absoluta y gobierna en solitario el consistorio pinosero.

Durante la votación, Verdú ha obtenido los ocho votos de su grupo y, por tanto, la mayoría absoluta necesaria. Por su parte, la portavoz de Vox, Sandra Rico, que también ha presentado su candidatura al cargo, ha obtenido dos apoyos, según ha detallado el Ayuntamiento de Pinoso en un comunicado.

Tras este momento, ha aceptado y ha jurado el cargo. Por deseo expreso, ha recibido la vara de mando de su predecesor, Azorín, y de la edil Elisa Santiago, primera mujer que fue candidata a la alcaldía de Pinoso. Verdú ha sido la número dos de la lista local del PSPV desde 2011, año en el que accedió a la corporación junto a quien ha sido alcalde durante tres legislaturas y media.

"RESPONSABILIDAD" PARA "SEGUIR TRABAJANDO"

En declaraciones a Europa Press, la nueva alcaldesa ha afirmado que afronta el cargo con "muchos años de aprendizaje" sobre gestión en la administración local, con una "experiencia" de 14 años en los que se ha encargado de "casi todas" las concejalías.

Este hecho, según ha revelado, le da "tranquilidad" para conocer el "funcionamiento" del consistorio, aunque ha aseverado que siente la "responsabilidad" de ocupar la alcaldía con la "energía de seguir trabajando" y "con mucha ilusión".

"Hace 14 años, junto con un equipo liderado por Lázaro, queríamos cambiar el pueblo en el que vivíamos porque creíamos que había que mejorar muchísimo en todos los niveles, económico, social, educativo, lúdico e industrial, y creo que lo hemos demostrado y conseguido, pero que queda mucho por hacer", ha reflexionado.

Verdú ha reconocido que "Pinoso ha de mejorar en muchos aspectos" y que ahora tiene "la posibilidad de coordinar" el equipo de gobierno, en un trabajo que, tal y como ha subrayado, "no" es individual, sino "en equipo".

ARROPADA POR SOLER Y MASCARELL

Al pleno han asistido, además de Azorín, el secretario de Trabajo, Economía Social y Trabajo Autónomo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y diputado nacional, Alejandro Soler, y el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell.

También la diputada autonómica Charo Navalón, el diputado provincial Francis Rubio y los alcaldes de Monóvar y La Romana, Loren Amat y Nelson Romero, respectivamente, además de familiares, representantes de entidades locales y vecindario.