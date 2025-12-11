SIMAP se concentra ante Conselleria por una normativa autonómica específica que regule las condiciones de los médicos

Concentración de SIMAP ante Sanidad - SIMAP

VALÈNCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Médicos y facultativos de distintos ámbitos asistenciales se han concentrado este jueves frente a Conselleria de Sanidad, convocados por SIMAP, para "exigir una normativa autonómica específica que regule sus singularidades profesionales en materia de jornada, condiciones de trabajo y retribuciones".

Los participantes han reclamado una regulación "clara, justa y concreta" que "ponga fin a las interpretaciones arbitrarias que actualmente aplica la Conselleria y que están en el origen de gran parte de los conflictos laborales que afectan al colectivo", según ha señalado el sindicato en un comunicado.

La concentración se produce en un contexto nacional de huelga médica contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio, en el que SIMAP subraya la necesidad de actuar de "forma inmediata en el ámbito autonómico", donde se encuentran las competencias "reales" sobre las condiciones laborales del personal estatutario.

Así, Simap ha señalado que la normativa vigente sobre jornada y condiciones laborales en la Comunitat Valenciana es "ambigua, fragmentada y llena de excepciones, algunas incluso contrarias a la propia directiva europea, que solo permite ampliaciones de jornada o limitaciones de descansos en situaciones excepcionales".

Sin embargo, ha apuntado que desde 2003 la Conselleria de Sanitat "opera como si existiera una emergencia asistencial permanente, aplicando criterios excepcionales que amplían la jornada obligatoria y reducen los descansos mínimos, con un impacto directo sobre la salud laboral de los profesionales".

A ello, ha apuntado, "se suma una falta total de planificación de recursos humanos: La carga asistencial aumenta según la demanda, sin definir ratios mínimas de personal ni dimensionar adecuadamente las plantillas". Esta situación está provocando "desgaste, sobrecarga y dificultades crecientes para mantener la calidad asistencial, además de un abandono progresivo de profesionales que dejan la sanidad pública por condiciones más dignas fuera del sistema", ha indicado.

Así, SIMAP ha recordado que la mayoría de cuestiones que motivan el actual conflicto -jornada y libranzas, guardias y compensación económica, descansos mínimos, retribuciones complementarias, cobertura de ausencias, carrera profesional, ratios y plantillas, condiciones del MIR o dedicación y retribución de tutoría- son "competencia autonómica directa, y por tanto pueden resolverse mediante un decreto autonómico específico aprobado con la normativa vigente, sin necesidad de esperar a la publicación del nuevo Estatuto Marco estatal".

"ASUMIR SUS RESPONSABILIDAD"

"La concentración de hoy marca un paso importante en la defensa de los derechos profesionales del colectivo médico. SIMAP exige que la Conselleria asuma su responsabilidad en el deterioro de las condiciones laborales y asistenciales y abra de inmediato un proceso para la actualización de la normativa reguladora, garantizando condiciones dignas que permitan ejercer la profesión con seguridad y proteger tanto la salud de los profesionales como la calidad de la atención a la ciudadanía", ha señalado.

Por todo ello, ha anunciado que seguirá "impulsando acciones y movilizaciones hasta lograr un marco normativo claro, justo y respetuoso con los derechos laborales de médicos y facultativos en la sanidad pública valenciana".