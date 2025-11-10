Un simulacro de inundación en la pedanía de La Torre será el acto central de la Semana de la Prevención de València

Archivo - Imagen de la pedanía de La Torre, en la ciudad de València, tras la dana del 29 de octubre de 2024. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La pedanía de La Torre, en la ciudad de València y una de las afectadas en este término municipal por la dana del 29 de octubre del pasado año, será el próximo 19 de noviembre escenario de un simulacro de inundación en el que se dará a conocer el nuevo sistema de aviso sonoro ante emergencias que se instaló en este núcleo de población a finales de septiembre.

Así lo ha anunciado este lunes el concejal de Emergencias en la capital valenciana, Juan Carlos Caballero, que ha destacado que aunque se trata de un simulacro de inundación no se va a inundar nada. "Que estén los vecinos tranquilos que no vamos a inundar La Torre. Será todo simulado", ha remarcado, además de señalar que esta prueba se llevará a cabo con profesionales y administraciones que acompañarán a la población.

El responsable municipal ha precisado que el simulacro, que se desarrollará a partir de las 11.00 horas, se enmarca, como "acto central", en la Semana de la Prevención 2025 de València, que se celebrará del 17 al 23 de noviembre y que él ha presentado esta jornada en rueda de prensa.

El edil ha comparecido junto al inspector jefe de Protección Civil de Bomberos València, Amador Giménez, y la directora territorial de Mapfre en la Comunitat Valenciana, Carmen Sales. Ambos han subrayado "la importancia de la prevención", así como de la preparación ante las emergencias y de "las medidas que salvan vidas".

Las actividades que se realizarán durante la Semana de la Prevención están planteadas bajo tres ejes considerados "fundamentales": profesional, técnico, y de divulgación a la ciudadanía

Juan Carlos Caballero ha asegurado que el simulacro previsto en La Torre "se lleva preparando desde hace tiempo con los cuerpos de Emergencia y Policía Local" y ha insistido en que con él se pretende "poner a prueba todos los servicios de emergencias en caso de inundación" y "las medidas de autoprotección que deberá adoptar la población".

"En los próximos días iremos dando más información a la ciudadanía y a los medios de comunicación, para que se sepa qué va a ocurrir", ha manifestado, al tiempo que ha afirmado que ese será "un ejercicio muy importante" por lo que respecta a la "movilización de recursos" y la cantidad "de servicios implicados" y ha insistido en que se busca "saber cómo actuar ante un posible riesgo de inundación".

"Vamos a preparar los medios y veremos cómo trabajamos todos en conjunto: servicios de emergencia, Policía Local, EMT --Empresa Municipal de Transportes-- y todos los servicios municipales con la ciudadanía, para que en caso de que hubiera alguna circunstancia o alguna emergencia catastrófica a nivel de inundaciones saber que hay una alarma, qué quiere decir y qué debe de hacer la población ante ella", ha expuesto Caballero, además de aseverar que el objetivo es "no dejar nada a la improvisación y saber cómo actuar".

El titular de Emergencias ha añadido que el nuevo sistema de aviso sonoro instalado en La Torre que se usará en el simulacro es "un proyecto piloto que si funciona bien" se extenderá "al resto de pedanías" de València, "especialmente a las que tienen afección por el barranco del Carraixet y a la fachada marítima".

PREVENCIÓN, "CULTURA, ACTITUD, MODO DE VIDA"

Durante la rueda de prensa, Juan Carlos Caballero ha agradecido la colaboración en materia de Emergencias prestada al Ayuntamiento por la Asociación profesional de técnicos de bomberos (APTB) y la Fundación Mapfre. El edil ha asegurado que la prevención "es una cultura, una actitud, un modo de vida".

"Lo hemos aprendido durante estos dos últimos años, especialmente frenéticos en los que la ciudad ha vivido emergencias inéditas en su historia", ha dicho en alusión al incendio del edificio de Campanar y a la dana de octubre de 2024 que afectó a La Torre y también a las pedanías de Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo.

Caballero ha señalado que esos episodios han hecho "a todos tomar mayor conciencia". "Por ello, queremos crear una verdadera cultura de la prevención que deje poso en la sociedad y que se pueda trasladar a lo largo de las generaciones".

El responsable municipal ha afirmado que la seguridad ciudadana es "una prioridad" para la alcaldesa de València, María José Catalá, a la vez que ha apuntado el objetivo del consistorio de fomentar la cultura de la prevención con charlas y cursos en materia de alertas meteorológicas a través de Valencia + Segura, una "acción que está demostrando su eficacia" y "que ya se ha desplegado por todas las pedanías antes de la llegada de las lluvias".

El concejal ha añadido que este programa se está trabajando también con colegios, en los cursos de 5º y 6º de Primaria, y ha remarcado que "seguirá extendiéndose con más acciones formativas".

EJES

Por lo que respecta a los ejes "fundamentales" ya citados --el profesional, el técnico y el de la divulgación ciudadana-- en los que se centrarán las actividades de la Semana de la Prevención, se ha explicado que relacionado con el primero se han planificado ejercicios específicos para los bomberos que se van a concentrar en el puerto de València.

Con eso se pretende "seguir profundizando en la colaboración que ya existe entre el Ayuntamiento y el Puerto y en la formación de los bomberos y el personal" de ese recinto "para atender de la forma más eficaz, rápida y coordinada cualquier incidente que se produzca en instalaciones portuarias". Así, se llevarán a cabo ejercicios de incendio en contenedores o derrumbe de combustibles, entre otros.

El segundo eje se abordará con unas jornadas para profesionales organizadas por APTB y centradas en instalaciones hoteleras y de gran concurrencia. Estas tendrán lugar el 20 de noviembre en el Parque Central de Bomberos y contarán con la participación de expertos de la Comunitat Valenciana, de otros puntos de España y de países como Portugal.

Para el tercer eje, se han planificado actividades didácticas y exhibición de medios con el fin de acercar el trabajo de los profesionales de las Emergencias a la población en general durante el sábado 22 y domingo 23 de noviembre en la plaza de la Reina.

"Invitamos a toda la población a acercarse a participar en estas actividades, dirigidas a todo el público en general pero, sobre todo, a las familias. Se han pensado acciones para los niños y niñas", ha afirmado el concejal.