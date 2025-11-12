El Síndic de Greuges investiga la cita previa de la EVHA por "dificultades para acceder a trámites esenciales"

Archivo - Imagen de archivo del Síndic de Greuges, Ángel Luna, en una rueda de prensa en Les Corts - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges ha abierto una investigación de oficio tras recibir quejas ciudadanas que denuncian el sistema de cita previa de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), por "las dificultades que supone para acceder a trámites esenciales".

Así, el defensor del pueblo de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, pretende aclarar "si esta práctica, extendida tras la pandemia, vulnera los principios de proximidad y servicio efectivo que las administraciones deben garantizar a la ciudadanía, como garantía del derecho a una buena administración".

En un comunicado, el Síndic de Greuges recuerda que "la atención a la ciudadanía es un pilar fundamental en la relación entre la administración y la sociedad", tal y como recoge el reciente Decreto 30/2025 del Consell, que subraya "la importancia de ofrecer canales accesibles y próximos para garantizar la confianza y la satisfacción de los ciudadanos".

Sin embargo, ha continuado, "la generalización del sistema de cita previa en la EVHA ha generado numerosas quejas, especialmente tras la pandemia, cuando esta medida, inicialmente excepcional, se ha mantenido como requisito habitual para acceder a servicios presenciales, incluso para trámites sencillos como la presentación de documentos".

El Síndic ha hecho hincapié en que ya advirtió en su informe anual de 2022 que "la cita previa, una vez superadas las restricciones sanitarias, puede suponer una barrera injustificada que infringe derechos reconocidos por la Ley de Procedimiento Administrativo Común y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público".

Según la institución, "esta práctica responde más a una inercia administrativa que a una verdadera necesidad de organización" y "puede dificultar el acceso efectivo a servicios públicos esenciales, como el derecho a la vivienda".

"IMPORTANTES LIMITACIONES"

La investigación abierta por el Síndic de Greuges se centra en la gestión de la cita previa en la EVHA, entidad responsable de promover y gestionar viviendas públicas en la Comunitat Valenciana. El defensor ha detectado que "el sistema actual presenta importantes limitaciones porque cada oficina de la EVHA funciona con horarios y procedimientos distintos".

En este sentido, ha apuntado que en la Comunitat Valenciana hay cuatro oficinas repartidas en las tres capitales de provincia: dos en València, una en Alicante y otra en Castelló de la Plana. Sin embargo, solo se permite solicitar cita en dos de ellas. En concreto, en una de la capital del Turia y en otra de Alicante. Por su parte, la otra oficina de la ciudad de València no ofrece atención al público y la castellonense actualmente está cerrada.

Además, la web de la EVHA remite a otros puntos de atención "que no siempre están disponibles para los solicitantes de vivienda", según el Síndic de Greuges, que ha solicitado a la entidad dependiente de la administración autonómica "un informe en el plazo de un mes para que justifique el sistema de cita previa, detalle los canales de acceso, explique las diferencias entre sedes y cuantifique la demanda real de los usuarios". En este sentido, pide información sobre "los recursos humanos disponibles, la colaboración con servicios sociales y las razones de las restricciones actuales".

Con esta actuación, el Síndic de Greuges ha subrayado que reafirma su "compromiso" con "la defensa de los derechos de la ciudadanía valenciana y la mejora de la atención pública, especialmente en un ámbito tan sensible como el acceso a la vivienda".